Operação Verão é lançada em Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), comandou nesta sexta-feira o lançamento da Operação Verão. A ação, que é realizada em uma grande parceria entre a Prefeitura de Mogi, a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, tem por objetivo deixar a cidade preparada para atender prontamente quaisquer urgência e emergência decorrentes das chuvas.

“Quando o trabalho é feito em parceria, com comprometimento, seriedade e cada órgão faz a sua parte, certamente caminhamos para uma cidade com mais tranquilidade. Vamos trabalhar nesse período com monitoramento constante, vigilância 24 horas, companheirismo e prontidão, para podermos seguir cuidando da nossa cidade da forma como ela merece e como cada cidadão merece também”, destacou o prefeito.

A operação se estende oficialmente de 1º de dezembro a 31 de março de 2018, período este que normalmente concentra o maior volume de chuvas. A operação é regida pelo Sistema Municipal de Defesa Civil, conforme Lei Municipal 6.793, de 4 de julho de 2013 e decreto específico da Operação Verão. Participam dela funcionários de todas as Secretarias Municipais, mais as Polícias e Bombeiros.

O secretário de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, falou sobre alguns diferenciais da operação deste ano. Um deles foi um treinamento, pelo qual funcionários da Prefeitura passaram recentemente. Foi a capacitação “Operações Chuvas de Verão”, conduzida pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nos dias 7 e 8 de novembro, na cidade de São Caetano.

Outro diferencial foi que neste ano, dentro de rol de ações preparatórias, a Prefeitura trabalhou fortemente no monitoramento de áreas de proteção ambiental (APP, APM e APA), no sentido de erradicar ocupações irregulares. Os trabalhos tiveram como foco os bairros Jardim Aeroporto II e III, Jardim Layr, Jardim Santos Dumont e Jundiapeba e continuam acontecendo. Só neste ano, foram mais de 800 demolições resultantes desse trabalho.

Além disso, desde o mês de janeiro, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos vêm executando uma série de ações preventivas, ligadas à drenagem urbana. Só de limpeza de bocas e lobo e bocas de leão, por exemplo, foram quase mil unidades contempladas entre janeiro e outubro. Já em se tratando de desobstrução de galerias de águas pluviais, o serviço foi executado numa extensão total de 2,3 mil metros.

Só em Jundiapeba, quase 600 bocas de lobo e bocas de leão passam por trabalhos de limpeza e desobstrução, durante um megamutirão de drenagem, que foi realizado no distrito em setembro.

A roçada das margens de córregos, rios e ribeirões, trabalho este que também é importante no sentido de contenção das águas da chuva, foi feita em 124 mil metros quadrado entre janeiro e outubro. Neste momento, inclusive, as equipes estão realizando um esforço conjunto, com apoio das Administrações Regionais, para mais uma vez executarem a limpeza das margens de todos os principais cursos d´água que cortam Mogi das Cruzes.

Há de se citar também os serviços referentes à coleta de materiais inservíveis que, se não destinados adequadamente, podem comprometer e muito a operação do sistema de drenagem da cidade, contribuindo assim para a ocorrência de enchentes.