Operação Verão nas rodovias do Alto Tietê intensifica serviços aos motoristas

A Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), deu início à Operação Verão 2018, integrando cinco rodovias estaduais de acesso ao Litoral Paulista, região Serrana de Campos do Jordão e Oeste Paulista. As ações de monitoramento e fiscalização tiveram início às 12 horas do dia 20 de dezembro e se estenderão até à meia noite do dia 16 de fevereiro de 2018, domingo.

Durante todo o período, o DER disponibilizará aproximadamente 600 profissionais que trabalharão em esquema de plantão para que os impactos do alto fluxo de veículos no tráfego rodoviário sejam minimizados. O objetivo é ampliar a prestação de serviços de informação aos usuários e também garantir um eficiente atendimento nas rodovias, com socorro mecânico, guincho e monitoramento.

Para tanto, estarão disponíveis 73 viaturas de inspeção, 139 guinchos (entre leves e pesados), 20 caminhões pipas, 119 veículos de apoio, uma motocicleta e 21 veículos de apreensão de animais. Para o monitoramento, serão utilizadas 56 câmeras de CFTV fixas e móveis para o acompanhamento do trânsito e de ocorrências, 37 equipamentos de análise do tráfego e 55 painéis de mensagens variáveis (PMV) com frases educativas para orientar, por exemplo, a não dirigir usando o telefone celular.

Os motoristas poderão planejar melhor a viagem com as informações sobre os horários mais adequados para pegar a estrada e sobre as condições de tráfego nas rodovias envolvidas na operação, por meio dos boletins que o DER disponibilizará pelo site do órgão (www.der.sp.gov.br) e pelo Twitter (@_dersp). Cerca de 60 faixas educativas fazem alerta para a necessária conscientização dos motoristas sobre as consequências de atos imprudentes ao volante, como ultrapassagens em locais proibidos.

Movimento intenso

Nos fins de semana normais da Operação Verão 2018, os horários de maior movimento são esperados entre às 8h e meia noite das sextas-feiras. Aos sábados, das 7h às 20h, e aos domingos, entre às 8h e às 23h.

No Feriado de Natal, é esperado grande movimento entre 7h e 24h de sexta-feira (22/12), e entre 6h e 24h de sábado (23/12). No domingo (24/12), o movimento será intenso durante todo o dia, das 6h às 22h. Na segunda-feira de Natal (25/12), deve haver fluxo intenso entre 6h e 21h.

Já no Ano Novo, o movimento será intenso na sexta-feira e sábado (29 e 30/12) das 6 às 24h. Na véspera de Ano Novo (31/12), as estradas devem ter tráfego pesado das 6h às 22h. E no dia 1º de Janeiro, segunda-feira, o movimento intenso deve durar das 6h às 21h.

Rodovias e ações que integram a Operação Verão 2018

SP-055 - RODOVIA MANOEL HYPPOLITO REGO

Bertioga a São Sebastião

- Liberação de acostamento - Poderá ocorrer, se houver necessidade, a liberação do acostamento entre o km 214 e o km 211. Esta medida visa desafogar o fluxo dos veículos que acessam a rodovia, chegando pela SP 098 (Mogi-Bertioga), com destino ao Litoral Norte ou Riviera de São Lourenço;

- Painel de Mensagem Variável (PMV) - Os usuários serão informados quanto às condições alternativas de tráfego através de sete painéis fixos de Mensagens Variáveis, localizados no km 005, km 098,85, km, 103,2, km 167,7, km 211,9, km 221,98 e km 245,5.

SP-055 - RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Praia Grande a Pedro de Toledo

- Pedágio Ecovias - A Ecovias executará procedimentos operacionais diferenciados no pedágio de São Vicente (SP 055 – km 279,3), visando minimizar a formação de filas. Serão operadas nove cabines de cobrança manual, mais três cabines avançadas de cobrança manual e duas cabines de cobrança automática (pedágio eletrônico);

- PMV - Os usuários serão informados sobre as condições e alternativas de tráfego através de três painéis fixos de Mensagens Variáveis localizados no km 293,5, km 345 e km 387,3.

- Liberação de Acostamento Ecovias – Poderá ocorrer, se houver necessidade, a liberação do acostamento entre o km 279,3 e o km 284. Esta medida visa desafogar o fluxo dos veículos que acessam a rodovia.

SP- 098 - RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO

Mogi das Cruzes a Bertioga

- PMV - Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de um painel fixo de mensagem variável, localizado no km 69,5, sentido Sul.

SP-125 - RODOVIA OSWALDO CRUZ

Taubaté a Ubatuba

- Haverá reforço de recursos materiais e humanos, principalmente no trecho inicial de subida da serra, visando assegurar um retorno tranquilo aos usuários da rodovia.

- PMV- Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de três painéis fixos de mensagens variáveis localizados no km 004,1, km 041 e km 094,55.

SP-123 – RODOVIA FLORIANO RODRIGUES PINHEIRO

Taubaté a Campos do Jordão

- PMV- Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de três painéis fixos de mensagens variáveis localizados no km 000,5, km 045 e km 008.

SP-270 – RODOVIA RAPOSO TAVARES

Trecho Grande São Paulo

- PMV- Os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de quatro painéis fixos de mensagens variáveis localizados no km 010, km 019,2, km 021,9 e km 030,25.

Restrição aos veículos de carga

- SP 055 (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego) - Do km 131 ao km 167 em ambos os sentidos.

Proibido o tráfego de veículos de carga com comprimento total superior 14 metros e com PBT (Peso Bruto Total) superior a 23 toneladas.

- SP 055 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega)- Do km 291 ao km 389,8 - sentido Praia Grande/BR 116.

Proibido o tráfego de veículos com PBT superior a 70 toneladas. Proibido o tráfego de veículos pesados, exceto ônibus e micro-ônibus, entre o Km 327 (Itanhaém) e o Km 270,4 (Cubatão) sentido leste (São Paulo).

- SP 098 (Rodovia Mogi-Bertioga) - Proibido o tráfego de veículos de carga no sentido Sul (Mogi das Cruzes – Bertioga) – do km 77,4 ao km 92.

Sábados e Feriados das 8h às 12h - Sentido Norte (Bertioga – Mogi das Cruzes) – do km 92 ao km 77,4.

Domingos e Feriados das 15h às 23h - Entre o km 69,5 e o km 98,1 - em ambos os sentidos.

Proibido o tráfego de veículos de carga com comprimento superior a 14 metros e com PBT superior a 23 toneladas.

- SP 123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro) - Proibido o tráfego de veículos de carga sentido Norte (Taubaté - São Paulo - Via Dutra – Campos do Jordão) - do km 25,5 ao km 46,6.

Sábados e Feriados das 8h às 12h

Sentido Sul (Campos do Jordão – Taubaté - São Paulo - Via Dutra) – do km 46,6 ao km 25,5.

Domingos e Feriados das 13h às 21h.

- SP 125 (Rodovia Oswaldo Cruz)

Do km 78 ao km 86, em ambos os sentidos.

Segunda a Sexta-feira: Proibido o tráfego de veículos de carga (caminhões) com comprimento superior a 7 metros e PBT superior a 7 toneladas e coletivo de passageiros (ônibus) com comprimento superior a 12 metros.

Sábado, Domingo e Feriados: Proibido o tráfego de veículos de carga (caminhões) e ônibus.

É permitido o tráfego de caminhões guincho entre o km 78 e km 86 com comprimento de até 7,60 metros e PBT até 8,15 toneladas.

Rodovirtua em SP

O DER, em parceria com a ARTESP, desenvolveu o projeto educativo RODOVIRTUA, que permite ao usuário fazer uma imersão no ambiente rodoviário utilizando óculos de realidade virtual. O objetivo da ação é oferecer ao motorista a possibilidade de vivenciar situações perigosas, e que devem ser evitadas, ao combinar direção com álcool, celular, excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas.