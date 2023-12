Operações de fim de ano vão mobilizar 850 GCMs no Alto Tietê

Ao menos 850 integrantes das Guardas Civis Municipais (GCMs) deve atuar em operações de reforço da segurança nas cidades do Alto Tietê por conta das festas de final de ano.

Em Suzano, a “Operação Natal Seguro”, por exemplo, reforça o patrulhamento no comércio.

GCMs e policiais militares vão promover rondas pelas vias mais movimentadas nesse período, tanto na malha central quanto no Jardim Dona Benta e Palmeiras.



O objetivo é garantir tranquilidade para os profissionais que atuam no comércio e para os consumidores que frequentarão os estabelecimentos. A operação terá especial atenção para o horário estendido que costuma ser praticado nesse período do ano, quando muitas lojas permanecem abertas até as 22 horas, para acolher as demandas de Natal.



A GCM disponibilizará para esta tarefa equipes dos seus diferentes grupamentos, como o Canil, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo); assim como os alunos GCMs que estão em formação, como parte do estágio prático. Todos terão o suporte da estrutura proporcionada pela Central de Segurança Integrada (CSI) da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que monitora a cidade por meio de 75 câmeras instaladas em vias públicas, sendo 39 do Sistema Detecta em 14 pontos estratégicos.



Na centro, além das rondas pelo quadrilátero da malha central, que engloba todas as vias inseridas no contorno envolvendo as ruas Dr. Prudente de Moraes, Armando Sales de Oliveira, Regina Cabalau Mendonça/Baruel e Antônio Marques Figueira, a vigilância será proporcionada pelos agentes que circulam a pé pelas ruas e também por meio da Base de Segurança Integrada (BSI) que fica instalada na Praça João Pessoa.



A “Operação Natal Seguro” se estenderá neste ano até o dia 31 de dezembro.

Em Itaquá, a Prefeitura lançou a “Operação Natal Azul” para garantir a segurança da população durante as compras de fim de ano. A ação contempla a área central e polos comerciais dos bairros, com reforço no policiamento das 9h às 21h.



Para desenvolver a ação, a Secretaria de Segurança Urbana mapeou os locais estratégicos e orienta que seja evitada a realização de compras com dinheiro em espécie, preferindo cartão ou Pix, sempre com a atenção redobrada.



Em casos de emergência e comunicados de crime, a GCM deve ser acionada pelo 153.

Em Poá, foi iniciada a Operação Papai Noel no Centro expandido e bairros União de forças entre Polícias Civil e Militar, GCM e Conseg visa reforçar a segurança da população.

O objetivo é reduzir os índices de criminalidade e garantir a segurança da população neste final de ano. Em Ferraz, já teve início o “Natal Seguro”.



Com a proximidade dos festejos natalinos, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz, juntamente com a Polícia Militar (PM), realiza a operação que intensifica as operações preventivas e ostensivas na região Central e nos bairros ferrazenses.