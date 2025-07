Opereta abre mais de 80 vagas gratuitas para oficinas

O Ponto de Cultura Opereta abriu inscrições para 82 vagas para as oficinas culturais do Projeto Mãos à Obra 2025. A 16ª edição oferecerá cursos de Teatro, Canto e Italiano, todos de forma gratuita.

A atividade é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do edital de premiação a Pontos de Cultura, com o apoio da Secretaria de Cultura de Poá e Ministério da Cultura.

Para se inscrever, o interessado deve entrar em contato direto pelo WhatsApp da Opereta: 11 4634-1175 ou pelo site opereta.com.br.

O usuário deve clicar no banner “Mãos à Obra - Oficinas Culturais” e será redirecionado para o formulário de inscrição online, onde deverá preencher todas as informações e enviar os documentos como RG, comprovante de residência e a autorização, em caso de menores de 18 anos. Ex-alunos somente enviam os documentos no caso de atualização de dados.As inscrições vão até o dia 15 de agosto.

Cronograma

Neste ano, o destaque fica para as duas turmas de Teatro. A primeira destinada para o público com mais de 50 anos, será realizada às segundas-feiras, a partir das 19 horas, com uma metodologia voltada para esta faixa etária.

A segunda turma de Teatro será para alunos a partir de 14 anos, realizada às quintas-feiras, também a partir das 19h. Com atividades mais apropriadas e exigentes para a idade.

Outra oficina que será realizada aos sábados é a de Iniciação ao Italiano, a partir das 10h30 e terá 1h30 de duração. Esta já é a segunda turma em atividade, visto que no 1º semestre houve a formação da primeira turma.

Para quem quer aprender a cantar e, principalmente, gostar de ouvir a própria voz, a oficina de Vozes e Cantos, será realizada aos domingos no formato semipresencial, ou seja, com uma aula online e uma no espaço cultural.

A metodologia que funcionou no ano passado será replicada em 2025.