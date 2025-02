Opereta sairá com bloco de carnaval pela 1ª vez em Poá

O Núcleo Teatral Opereta em parceria com a Associação Cultural se preparam para lançar neste carnaval, o primeiro bloco carnavalesco da instituição. O bloco da Lira Elétrica vai desfilar pelas ruas da cidade de Poá, no domingo de carnaval, dia 2, a partir das 15 horas, na Avenida Nove de Julho, altura do 1.400, em frente ao Bar do Flô (ao lado do supermercado Semar). A apoteose será na Praça Afonso Carlos Fernandes, na Vila Sopreter, em frente ao Espaço Cultural Opereta.

O Carnaval Opereta já é uma tradição em Poá. Realizado há mais de 10 anos, o evento sempre acontece na praça da Vila Sopreter. Em 2024 integrantes do Núcleo Teatral Opereta e organizadores do evento, ofereceram uma oficina de percussão com o objetivo de montar uma equipe para animar a folia com músicas ao vivo. A ideia deu tão certo que foi repetida em 2025 e o resultado poderá ser visto no dia 2 de março, pelas ruas da cidade.

A novidade para a edição deste ano ao invés de ficar concentrado na praça o grupo sairá com um bloco, cuja animação vai começar em outro ponto da cidade, a avenida Nove de Julho até chegar na Praça Afonso Carlos Fernandes onde já estará ocorrendo oficinas de maquiagem e brinquedos populares, além de uma praça de alimentação. A festa deve se encerrar por volta das 20 horas.

Durante o cortejo, serão divulgados cartazes com frases pedindo respeito no Carnaval. Participantes devidamente identificados também farão acolhimento a pessoas que se sentirem assediadas durante o evento.

Esquenta

Para abrir as comemorações, no próximo dia 26, a partir das 19h30, o Bloco Lira Elétrica vai receber o Bloco da Combuca de Mogi das Cruzes e juntos farão um grande ensaio aberto também na Praça Afonso Carlos Fernandes.

Todas as atividades serão gratuitas e oferecidas para todos os públicos.