Organizações sociais do Alto Tietê estão entre as selecionadas do programa de aceleração Reforça

A primeira edição do Programa de Aceleração e Transformação Social para Retomada (Reforça) selecionou as 20 Organizações da Sociedade Civil (OSC) brasileiras que vão passar pelo programa de aceleração. A iniciativa do Instituto EDP, organização que gere os investimentos socioambientais da EDP Brasil, e da Phomenta, instituição de impacto social, vai capacitar as instituições em áreas como gestão, captação de recursos, inovação e liderança. Duas delas estão no Alto Tietê, em São Paulo.

As organizações selecionadas atendem mais de 7.500 pessoas em seis Estados brasileiros: Amapá, Ceará, Espírito Santo, São Paulo, Tocantins e Rio Grande do Sul. O programa de aceleração ocorrerá durante sete meses, a partir de setembro, de maneira completamente online com envio de materiais didáticos às instituições.

Os módulos incluem diagnóstico de aceleração, maturidade organizacional e avaliação final (ICFO) das organizações participantes, acompanhamento e relatórios de evolução. As instituições passarão ainda por avaliação jurídica e financeira, além de introduzir boas práticas de gestão e transparência. Ao final do programa, aquelas que atingirem 80% da pontuação mínima receberão ainda o selo da Phomenta.

“Tivemos grande adesão ao edital de inscrição, o que demonstra a urgência das organizações sociais de se estruturar melhor para conseguir captar recursos, planejar as finanças e conseguir beneficiar mais pessoas. Estamos otimistas que essas 20 instituições conseguirão aprender os conteúdos da melhor forma e vão ampliar seu alcance”, destaca Luís Carlos Gouveia, diretor do Instituto EDP.

Organizações selecionadas do Alto Tietê

Suinã - Instituto Socioambiental – Guararema (SP): promover educação, pesquisa e sensibilização dos diversos segmentos da sociedade, a fim de valorizar conhecimentos, culturas e o meio ambiente.