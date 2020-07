Órgãos de imprensa da região fecham parceria inédita após anúncio de suspensão de informações

Em uma parceria inédita, sete órgãos de imprensa do Alto Tietê formaram um grupo para apurar e divulgar os dados da Covid-19. A decisão foi tomada tão logo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) decidiu, na noite de terça-feira (30 de junho), que deixaria de fazer a divulgação diária dos dados.

O 'consórcio de imprensa' foi formado oficialmente nesta quarta-feira (1º de julho) - mesmo dia em que o Condemat anunciou que voltou atrás na decisão.

Diante do recuo, o 'pool de imprensa' ficará em 'standy by', sem operacionalização efetiva, e divulgará os dados diários do Condemat.

O Consórcio de Municípios informou que vai manter o anúncio dos dados com informações de notificações, casos descartados e confirmados, além de óbitos e recuperados. Mesmo com o recuo do Condemat, a parceria de imprensa ficará mantida. Entrará em operação somente em uma eventualidade de um novo recuo do Consórcio de Municípios.

O 'pool' de imprensa, denominado de CovidJor, é formado pelos seguintes órgãos: Rádio Metropolitana, Dário de Suzano, Mogi News, Painel Jornalismo de Dados, Gazeta Regional, Portal Notícias de Mogi e Correio Independente. Outros órgãos foram convidados e ainda podem integrar o grupo.

SEM DADOS

Na noite de terça-feira, o Condemat informou que não faria mais a divulgação diária dos dados municipais do coronavírus (notificações/descartados, casos confirmados, óbitos e recuperados).

A decisão foi tomada pela direção diante da divergência das estatísticas das Vigilâncias Epidemiológicas das cidades e do Estado.

Segundo a entidade isso acaba gerando interpretações diferenciadas dos indicadores, principalmente para fins das classificações de fases do Plano SP. "Visto que o Comitê de Contingenciamento do Governo do Estado considera exclusivamente a base de dados estadual", informou nota do Condemat.

Segundo o Condemat, os dados seriam divulgados uma vez por semana (às sextas-feiras) com as informações gerais da região e por município, respectivos aos sete dias anteriores, conforme a estatística estadual disponível (casos confirmados e óbitos).