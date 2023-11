Órgãos participam de simulado sobre atendimento de emergência em barragens

A ação ocorreu em uma barragem na região do Itapeti e reuniu órgãos responsáveis pelo atendimento em caso de emergência em barragens localizadas na cidade.

Durante o treinamento, os órgãos simularam, na prática, o atendimento de emergência em caso de algum problema na barragem.

As ações contaram desde a informação sobre a ocorrência, as primeiras providências de contenção, o envio de equipes e o atendimento às vítimas.

Participaram do simulado representantes das Defesas Civis de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, da Guarda Municipal, com a Patrulha Ambiental e a Patrulha Rural, do Samu, do Corpo de Bombeiros, do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, da UPA do Rodeio e da pedreira Embu.

“É fundamental que todos os órgãos estejam atuando de forma coordenada para o atendimento à população. Em casos de emergência, cada momento é importante e estes treinamentos e simulados são fundamentais para que todos os responsáveis estejam preparados”, destacou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

No mês passado, os órgãos participantes do Plano de Contingência já haviam participado do 1º Simulado de Mesa do Plano de Contingência para as Barragens de Rejeitos de Mineração da Cidade de Mogi das Cruzes. Neste tipo de ação preparatória não há o envio de equipes.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes participou nesta terça-feira (14/11) do Simulado do Plano de Contingência para as Barragens de Rejeitos de Mineração da Cidade de Mogi das Cruzes.