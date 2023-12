Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi encerra temporada 2023 com Concerto Especial de Natal

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes realiza nesta sexta-feira (15), às 20 horas, o seu tradicional Concerto de Natal para celebrar as festividades de fim de ano e encerrar a sua temporada 2023. Diferente dos outros concertos realizados ao longo do ano, este acontecerá no distrito de Braz Cubas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida e São Roque, rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, nº 104, Mogi das Cruzes, para dar oportunidade às pessoas que moram longe do centro vivenciarem a música clássica.

“Ampliar o acesso à música é sempre uma das grandes missões da Associação Sinfônica e quando tivemos a oportunidade, de levar o concerto para o bairro, ficamos muito felizes, principalmente porque será uma noite especial, preparada com muito carinho para celebrarmos a chegada do Natal”, explica o diretor artístico da Sinfônica de Mogi e regente do concerto, maestro Lelis Gerson. Artista e corais convidados O Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes vai reunir toda a alegria e energia dos corais Musicativa, Coral Fenix, Coral dos Servidores Municipais e Coral 1º de Setembro, e o profissionalismo da soprano convidada Flávia Albano. “Será uma audição emocionante, preparada com muito carinho pra tocar o coração de todos os presentes”, ressalta Lelis Ingressos gratuitos e on-line O ingresso do Concerto Especial de Natal é gratuito e deve ser reservado online pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/concerto-de-natal-da-sinfonica-mogi-encerramento-da-temporada-de-concertos-2023/2273896?fbclid=PAAabGeN9MneANb1pTQ7vqANzq3dtZXYvOJfyTmNoF3SzdTqRNDzWWLlWMfCE&referrer=l.instagram.com