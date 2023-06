Orquestra Sinfônica Jovem faz concerto especial nesta quinta-feira com participações especiais

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes reuniu grandes nomes da música clássica para um concerto especial que acontece nesta quinta-feira (15), a partir das 20 horas, no Cemforpe, em Mogi das Cruzes. O regente Fábio Zanon e o solista Guilherme Peres são os grandes convidados da noite. Ambos são artistas renomados na música clássica e prometem emocionar o público com um repertório escolhido especialmente para esta audição. Entre os clássicos, Claude Debussy - Petite Suite (orch. Busser), Jean Sibelius - Concerto para Violino e Orquestra em ré menor e P. Tcgaikovsky - Capricho Italiano.

Zanon é o coordenador artístico do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Já se apresentou em mais de 50 países em orquestras como a Filarmônica de Londres, Orquestra Estatal Russa, Berliner Camerata, Orquestra de Câmara de Israel e Sinfônica da Rádio de Dublin. Já Perez é um jovem talento, vencedor de importantes concursos e é o primeiro-violino da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.

A direção artística do concerto desta quinta-feira é do regente da Sinfônica Jovem, maestro Lelis Gerson. Para ele, este é um dos concertos mais bonitos que a orquestra fará neste ano. “Zanon e Peres são grandes talentos musicais e emocionam a plateia sempre que se apresentam. Ter a oportunidade de reuni-los é um momento único para Sinfônica Jovem, pois temos a certeza que será uma excelente experiência para os nossos convidados, tanto que optamos em fazer no Cemforpe, para acomodar mais pessoas para esta incrível audição”, destaca o maestro.

O concerto especial tem entrada gratuita, com ingressos limitados e a reserva é feita on-line por este endereço virtual. O Cemforpe está localizado na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, bairro Nova Mogilar.

Serviço:

Concerto especial Orquestra Jovem de Mogi das Cruzes

Convidados especiais regente Fabio Zanon e do solista Guilherme Perez

Data: 15 de junho, quinta-feira

Horário: às 20 horas

Gratuito – ingressos limitados https://www.sympla.com.br/evento/concerto-da-orquestra-sinfonica-jovem-de-mogi-das-cruzes/2027326.

Local: Cemforpe está localizado na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, bairro Nova Mogilar, Mogi das Cruzes.