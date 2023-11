Orquestra Sinfônica Jovem faz concerto especial nesta sexta (01/12) com obras de Bach, Hummel e Han

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes fará nesta sexta-feira (01/12), a partir das 20 horas, um concerto gratuito especial com repertório musical de grandes compositores: JS Bach, JN Hummel e GF Handel.

A regência é do maestro Fábio Zanon e conta com as participações especiais de Isabel Kangi, no cravo, e Cleber Polido, no trompete.

Para este concerto foram escolhidas as principais músicas dos compositores, em uma audição dividida em três atos: J S Bach: Suite nº 3 em Ré Maior, BWV 1068, Abertura, Aria, Gavotte I e II, Bourrée e Gigue, JN Hummel: concerto para trompete e orquestra em mi maior com Allegro con spirito, Andante e Alegro-rondo, e G F Handel: Música Aquática: Abertura, Adagio e staccato, Andante, Allegro, Aria, Minueto, Bourrée, Hornpipe, Hornpipe II, Minueto e Coro (minueto).

A direção artística é do maestro Lelis Gerson.

As vagas são limitadas e para participar é necessário do ingresso obtido pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/concerto-orquestra-sinfonica-jovem-de-mogi-das-cruzes-regente-convidado-fabio-zanon/2263611.

O concerto acontecerá na Paróquia São Maximiliano Kolbe - R. Francisco Vaz Coelho, 621 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes.