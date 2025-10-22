Orquídea Fest Poá: ingressos solidários devem ser emitidos no site; Saulo acompanha preparativos

Poá está se preparando para um dos eventos mais esperados do ano: a Orquídea Fest Poá 2025, que começa nesta quinta-feira (23). A estrutura para os shows musicais já está sendo montada na Praça de Eventos. Para assistir às apresentações de artistas como Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles, é necessário adquirir o ingresso solidário pelo site www.poaorquideafest.com.br. No dia do show, o acesso será liberado mediante a apresentação da entrada digital e a doação do alimento específico solicitado para a data.

A programação foi pensada para agradar a diferentes estilos musicais e públicos. A abertura da festa será com a cantora gospel Bruna Karla, e para participar do show desta quinta-feira, o público deverá doar macarrão. Na sexta-feira (24), o palco recebe Simone Mendes, uma das artistas mais populares do sertanejo atual, com sucessos que prometem embalar o público. O alimento solicitado para este dia é arroz.

O sábado (25) será marcado pela estreia do DJ Alok em Poá. Pela primeira vez na cidade, o artista trará sua energia e grandes hits da música eletrônica.

Para acessar o show, o público deverá doar feijão. Encerrando a programação, o domingo (26) será animado pelo cantor Péricles, um dos maiores nomes do samba e do pagode. Para assistir à apresentação, é preciso doar leite. Ainda no domingo, haverá o show infantil da Patrulha Canina, às 14 horas, com entrada gratuita e sem necessidade de doação de alimentos. Durante a tarde, as crianças também poderão se divertir em brinquedos infláveis e no trenzinho que circulará na região central.

Exposição

Além dos shows nacionais, o público poderá curtir apresentações de artistas locais, sempre a partir das 19 horas, além de uma programação repleta de atrações com um espaço exclusivo para exposição e venda de orquídeas, aberto das 10 às 18 horas, praça de alimentação com restaurante do Fundo Social, ambientes instagramáveis, feira de artesanato, feira da indústria e comércio e muito mais.

Saulo Souza acompanha preparativos para a festa: ‘Trabalho segue a todo vapor’

O prefeito Saulo Souza esteve nesta terça-feira acompanhando os preparativos para o Orquídea Fest Poá 2025 e destacou que o clima do evento já contagia toda a cidade. "O trabalho segue a todo vapor nesta reta final. A decoração, que homenageia a Holanda, vem tomando forma com muito carinho e cuidado. Além disso, a estrutura do evento, incluindo palco, som, iluminação e camarotes, está sendo finalizada para garantir o máximo de conforto e segurança ao público", disse.

Faltando poucos dias para a abertura, o prefeito convidou todos para prestigiar a festa, que será realizada de 23 a 26 de outubro, com entrada gratuita. Para os shows noturnos, ele reforçou a importância de fazer a reserva do ingresso solidário no site do evento. "Vamos celebrar nossa tradição, a beleza das orquídeas e o orgulho de ser poaense", concluiu.

Experiência

Com uma estrutura diversificada, o evento contará com setores como a Frente de Palco VIP, o Camarote das Orquídeas e o Camarote Corporativo, oferecendo experiências exclusivas e confortáveis para o público que busca mais comodidade. Os ingressos estão sendo vendidos também pelo site.

Inclusão e acessibilidade

Como em todos os eventos realizados pela Prefeitura de Poá, os shows contarão com uma Área da Inclusão, garantindo acessibilidade, segurança e bem-estar para pessoas com deficiência. O espaço será adaptado com abafadores de ruído, promovendo conforto sensorial, e contará com intérprete de Libras, assegurando a participação da comunidade surda.