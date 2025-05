OS 21 ANOS DO TEATRO DA NEURA APRESENTAM: Estaca! Mostra de Artes, Cultura e Território

O Teatro da Neura completa 21 anos em 2025, ano em que estreará seu novo espetáculo infantil e é Ponto de Cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura e Prefeitura de Suzano. Para comemorar essa nova fase, o grupo realizará em maio, mês de seu aniversário, uma mostra cultural que contará com 10 atividades gratuitas, na Casa Beija-Flor, seu novo local de residência artística, e nos Centros Culturais do Colorado e do Boa Vista.

Artistas e coletivos da região foram chamados para fazer parte da programação, bastante diversa e para todos os gostos: contação de histórias, circo, música, literatura e performance fazem parte da gama de atividades propostas para o evento. Algumas das atividades da programação terão acessibilidade em Libras, além de serem realizadas em locais adaptados para PCD’s.

Segundo a curadora e membro do grupo, Tuane Vieira, os artistas e coletivos convidados fazem parte do que o Neura entende como referenciais para se entender a cultura na cidade hoje. “São artistas que se destacaram pela continuidade e insistência, inovando seu olhar para o fazer. Para nós a representatividade é o mais importante no meio hoje, unindo a arte com a vivência de cada um, enriquecendo a experiência e dando uma cara única para cada linguagem. Impossível falar de cultura sem olhar para os corpos dissidentes que estão na linha de frente da cultura hoje, e o Teatro da Neura faz questão de dialogar com essas pessoas”, diz a produtora.

Neurofobia é o evento que o grupo faz desde 2008 para comemorar seu aniversário. Essa é a 10a edição, que já contou com uma mostra de repertório do grupo, bate-papo com convidados considerados referenciais para o teatro nacional, uma homenagem ao dramaturgo Nelson Rodrigues, entre outros.

PROGRAMAÇÃO ESTACA! - NEUROFOBIA 2025

23/05 - Exibição Sábado de Aleluia, do Teatro da Neura. Bate-papo com equipe pós-exibição. Casa Beija-Flor, 19h.

Sábado de Aleluia é o terceiro espetáculo que integra a Teatrologia dos Sacros Dias, estudo sobre Realismo Fantástico, Fé e Memória do Teatro da Neura. Filmado durante a pandemia de COVID-19 em outubro de 2022, o espetáculo não chegou a ser exibido ao público, sendo essa a primeira vez que o grupo mostra o espetáculo, contemplando os presentes com um bate-papo sobre a montagem e o período do teatro regional durante o período de pausa das atividades.

O Teatro da Neura é o anfitrião da Mostra Estaca! e abre o evento. Completando 21 anos de história na cidade de Suzano, o grupo, que em 2025 é Ponto de Cultura, celebra sua trajetória, dividindo com o público uma parte dessa produção artística que conta com 28 espetáculos e dezenas de leituras encenadas, além das oficinas ministradas neste período.

24/05 - Oficina de Fotografia no celular com Fabrício Augusto. Inscrições pelo link. Centro Cultural Colorado, das 10h às 13h. Acessível em libras.

Na oficina de fotografia com celular, os participantes irão compreender o celular como ferramenta criativa para capturar o mundo ao seu redor! Em uma oficina de 3 horas, vamos explorar como a fotografia pode ser uma forma de expressão e reflexão sobre a realidade que vivemos. Você vai praticar técnicas e criar suas próprias imagens, com foco na mensagem que deseja transmitir.

Fabricio Augusto é fotógrafo, produtor cultural, diretor e documentarista. Graduando em Produção Multimídia, é fotógrafo autodidata, e carrega uma bagagem de mais de 10 anos na fotografia, e iniciou sua carreira fotografando com o celular. Seu trabalho se aproxima do teatro, shows, rua e documentários. É autor e produtor de 3 filmes documentais, o que possibilitou se debruçar sobre a fotografia documental também.

24/05 - Dïa U’utikaró: A sucuri e o segredo dos pássaros, com Coletivo Kari, de Suzano. Centro Cultural Colorado, 14h. Acessível em libras.

Em uma época antiga, quando os animais podiam se comunicar com os humanos, Sami sai para caçar e acaba se perdendo. Para voltar para sua casa ele conta com a ajuda de uma grande cobra Sucuri que mostra o caminho de sua casa e no trajeto vem lhe contando sobre a língua dos pássaros e mostrando que nem todos os pássaros estão felizes.

Para Kary Báya trazer histórias que aprendeu de forma oral com seus pais deitado na rede na beira da fogueira em Iauaretê- AM, são de suma importância transmiti-las para o público por que é através delas que aprendemos a viver em comunidade, respeitar a natureza, aprender a origem dos instrumentos, o surgimento dos peixes, compreender o que os pássaros querem nos dizer e fazer a leitura da natureza e a viver em harmonia com ela. È isso que o coletivo Kari passa através das apresentações, usando o corpo cênico cômico e trágico com uma mescla das técnicas tradicionais e ocidentais.O coletivo Kari tem seis membros indígenas das etnias Tukano-AM e Tariano- AM e três não indígenas que são fixos. Mas dependendo da contação de história sempre há convidados para poder transmitir melhor visualmente a contação a ser realizada no espaço.Sempre nas contações são usadas, cantos e falas em língua Tukano , cenário e alguns adereços e artefatos indígenas para compor o espaço de apresentação. Portanto, é assim que o coletivo tem compartilhado a cultura indígena através das contações de Histórias.

24/05 - Sarau da Galeria, edição especial, com participação do DJ paulistano Will Robson (black e soul anos 80 e 90). Casa Beija-Flor, 19h. Acessível em libras.

O Sarau na Galeria surgiu em em 2013, idealizado pelo músico e ambientalista Edgar Mancilla. Nascido da inquietude do músico em ver tantos artistas na cidade, principalmente com trabalhos autorais e sem espaço para divulgação, a proposta era realizar uma atividade mensal reunindo estes artistas que não eram contemplados pelos circuitos existentes. A princípio voltado para a música, já que Edgar Mancilla representava bem estes músicos na cidade.

O SnG acredita na beleza dos encontros, na potência de cada expressão artística como forma de sintetizar o humano em nós; na fruição do abraço; no sorriso; nas pluralidades; na troca intensa de vivências através do respeito mútuo. A cada sarau são buscadas variadas manifestações artísticas e culturais de existência e resistência. As atividades se dão com a participação de artistas de várias vertentes, abrindo espaço para a música autoral, novos escritores(as) e movimentos culturais de matizes populares como teatro, dança, artistas de rua, maracatu e hip-hop.

Will Robson, DJ, vocalista e produtor nascido em São Paulo. Atua na cena musical desde o ano de 1985 com bandas como Fábrica Fagus, Unidade Móvel Street Dance, Unidade Bop, Dj Malocca, Quebrante, etc.

Com concepção musical eclética trabalhando com estilos como música brasileira, black music, música eletrônica, global music e latin music, atuou em várias casas noturnas (Sub Club, D-Edge, Hotel Unique, Urbano Club, Club Jerome, Iscondido Bar), festivais (Skol Beats, Festival Híbrido, Vivo Open Air) e eventos (Sonarsound - Nokia Trends, Fiat/Ferrari, Virada Cultural) em cidades brasileiras e estrangeiras como Luanda, Berlim, Cidade do México, Lisboa, Algarves, Porto, Coimbra e Quito.

30/05 - Sarau do Orgulho com a Frente LGBTQIAP+ de Suzano e show com a cantora Lili, tocando o melhor do samba. Casa Beija-flor, 19h.

Sarau do Orgulho é um coletivo que promove saraus desde 2020 pela luta e resistência artística LGBTQIAPN+, organizado por Bel Jaccoud e Poeta Seu Zé, cada edição tem diversos convidades com diferentes linguagens e performances artísticas poéticas-políticas.

“Terrorismo poético - SARAU DO ORGULHO” é uma intervenção que aterroriza a paralisia patriarcal e capitalista, a poesia como ponta de lança para fazer de qualquer território espaço fértil das não convencionais expressividades no mundo, vem como uma versão reduzida do sarau em sua completude, mas como flecha anunciando o começo do fim.

Nascida e criada no Estado de São Paulo, LiLi é cantora, compositora, violonista,

cavaquinista e arte-educadora. Desde muito jovem, a música faz parte de sua vida. Aos 14 anos, já subia aos palcos, iniciando uma trajetória marcada pela paixão e entrega à arte.

Com uma formação sólida que mescla técnica e sensibilidade, LiLi transita com

maestria por diversos gêneros da música brasileira, sempre trazendo em suas composições e interpretações uma autenticidade que cativa o público. Sua habilidade com o violão e o cavaquinho imprime um toque especial aos seus arranjos, criando uma sonoridade única que dialoga com o tradicional e o contemporâneo.

31/05 - Oficina de iniciação ao Tarô e seus arquétipos com Ana Carolina. Inscrições pelo link. Centro Cultural do Boa Vista, das 10h as 13h. Acessível em libras.

Ana Carolina, taróloga e designer gráfica. Estuda o Tarot há cerca de 10 anos, mergulhando nos símbolos, nas cores e nas formas que as cartas apresentam. Sua pesquisa se dedica à representação visual dos arquétipos — suas formas, nuances e narrativas — e à forma como esses elementos se conectam com a jornada de vida das pessoas.

31/05 - Sede de Quê?, com a Cia. Dundú. Centro Cultural Boa Vista, 14h. Acessível em libras.

Cia Dundú é um vibrante núcleo de pesquisa pertencente ao Grupo Ilê Okan Produções. Com a palavra "Dundú" que significa "Preto" em yorubá, o grupo busca suas raízes na língua matriz, revelando uma pesquisa e identidade profundamente enraizadas. Este coletivo tem o compromisso de desenvolver projetos artísticos no mundo das Artes da Cena, mesclando produções audiovisuais e performances artísticas para abordar de forma incisiva uma perspectiva antirracista. Seu foco principal reside na exploração da comicidade e da palhaçaria negra.

Inspirados pela riqueza cultural e artística das tradições negras afro-brasileiras, especialmente aquelas lideradas por artistas e pensadores negros, com destaque para as mulheres negras e artistas periféricos, todos os membros desse coletivo residem em Suzano. Identificando-se de forma afirmativa como negros e negras, o propósito central do grupo é promover e elevar a presença da arte negra e suas vozes na sociedade contemporânea.

Não perca a oportunidade de se juntar a Dolores Coco e Dedílios Polegarius nessa jornada hilariante, onde o riso se funde com a desconstrução do racismo, para celebrar a arte da comédia como uma ferramenta de mudança e crescimento.

31/05 - Show de encerramento com a banda Sexy, de Suzano. Abertura da noite com a performance da multiartista Bel Jaccoud. Casa Beija-Flor, 19h.

Sexy é uma banda do gênero psicodelia brasileira, atualmente formada por três integrantes: a compositora, diretora musical, arranjadora, vocalista e multi-instrumentista Satiê; o produtor musical, sócio do Selo Cumbuca e do Estúdio Sala Secreta, baixista e guitarrista Pedro Ponce; e o ator, compositor, vocalista e diretor de arte Cacuia Cauê. O trio apresenta o espetáculo "Ménage à Trois e o Striptease Diabólico", com canções compostas pela parceria de Cacuia Cauê e Satiê.

Além da sonoridade, a banda também oferece uma experiência visual e performática, com figurinos e cenários que somam à teatralidade do espetáculo musical.

A multiartista Bel Jaccoud apresenta a performance MÃEnifesto [Tentáculo 1], onde traz a percepçao e a experiência da maternidade solo e seus desafios nos tempos atuais. ªJá imaginou se tivesse oito braços no lugar da lágrima? ...Essa performance é um testemunho, uma tentativa na práxis do corre cotidiano, onde do seio escorre leite, onde a solidão é cheia de gente e vozes de desenhos animados..."

FICHA TÉCNICA

Curadoria e Produção executiva: Tuane Vieira

Assistência de produção: André Antero, Conceni Paulina, Lígia Berber e Erika Grizendi

Responsável técnico: Carlos Rei

Artes digitais e divulgação: Antônio Nicodemo

Direção Geral - Ponto de Cultura: Cibele Zuchi

Realização: Instituto N de Arte e Cultura e Teatro da Neura