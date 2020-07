Ouvidoria de Mogi registra 7.790 solicitações no primeiro semestre deste ano

A Ouvidoria Geral do município recebeu 7.790 solicitações nos seis primeiros meses deste ano (entre os dias 1º de janeiro e 30 de junho), mantendo uma média superior a 70% de pedidos atendidos e solucionados. As principais demandas são das áreas de saúde, segurança, serviços urbanos e transporte (clique aqui para mais informações).

O ouvidor geral do município e chefe de gabinete, Romildo Campello, explica que nos últimos meses, devido à pandemia, a Ouvidoria foi muito procurada para informações sobre a doação de cestas básicas, mas lembra que o órgão manteve sua atuação tradicional – com solicitações de cidadãos referentes a serviços cotidianos do município: “As pessoas seguiram fazendo solicitações referentes a seus bairros, com as equipes da Prefeitura atuando para solucionar as demandas”, explicou.

Campello lembra que a Ouvidoria funciona essencialmente como um canal de entrada de solicitação de serviços. Com o passar dos meses, é possível identificar as pessoas que mais participam e registram solicitações. Os mogianos que quiserem fazer solicitações na Ouvidoria possuem vários canais. É possível usar o WhatsApp (97133-1999), uma página no Facebook (Ouvidoria de Mogi das Cruzes), além do aplicativo eOuve (disponível para Android e iOS), que permite aos cidadãos terem acesso ao serviço pelo celular. Isso sem falar no tradicional telefone 156.

Pelo WhatsApp, basta o cidadão adicionar o número 97133-1999 e incluir a Ouvidoria entre seus contatos. Logo abaixo do ícone, aparecem as informações sobre como registrar as solicitações: basta informar o nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail (se houver). Também é necessário passar o endereço do local reclamado e fazer uma descrição da ocorrência. Caso a pessoa deseje, é possível solicitar o sigilo das informações passadas à Ouvidoria.

O mesmo acontece com o Facebook. Na página ‘Ouvidoria de Mogi das Cruzes’, o internauta recebe informações sobre o serviço. Da mesma forma que pelo WhatsApp, é possível registrar solicitações fornecendo os dados pessoais e utilizando mensagens privadas. Cerca de 2,2 mil pessoas já curtiram a página da Ouvidoria no Facebook, que a cada dia recebe mais seguidores.

O eOuve já tem seu funcionamento consolidado, podendo ser baixado pelas plataformas Android e Apple. O aplicativo oferece a possibilidade de registrar a demanda e acompanhar seu andamento. Quando o pedido é solucionado, a pessoa recebe uma notificação e ainda pode analisar como foi a qualidade do atendimento.

Este conjunto de ferramentas disponibilizadas aos cidadãos tem como objetivo responder a um desafio central que a Prefeitura possui na área de zeladoria: receber as demandas da população o mais rápido possível e buscar soluções com igual agilidade. “Ao ser informada sobre um problema com dados precisos, a Administração Municipal tem condições de fazer a triagem e determinar soluções igualmente rápidas, que efetivamente cheguem às ruas, satisfazendo as pessoas”, finalizou o ouvidor.