Ouvidoria em Mogi fecha 2023 com aumento de registros e queda no tempo de resolução

A Ouvidoria Municipal concluiu o ano de 2023 com 90% das demandas solucionadas. O balanço não inclui os registros do mês de dezembro, pois os prazos para resolução se estendem por até 90 dias. Um relatório final de encerramento de demandas será emitido em março deste ano, assim que expirarem todos os prazos.

Em 2023 foram registradas 23.992 demandas, com um aumento de 28,5% em relação a 2022, quando foram registradas 18.667 demandas. O volume de demandas registradas no ano passado também foi o maior desde a criação da Ouvidoria, em 2011.

Antes, os recordes de demandas registradas foram registrados nos anos de 2012 (com 21.019 demandas) e em 2020 (com 21.126 solicitações). Porém, é importante lembrar que o ano de 2020 foi marcado pelo contexto da epidemia de coronavírus.

A qualidade do serviço prestado pelo poder público também melhorou. Entre 2021 e 2023, os registros de “elogios” aos órgãos públicos aumentaram 353,9%, passando de 217 (2021) para 654 (2022), chegando em 985 em 2023. No mesmo período, as manifestações de “sugestão” aumentaram 695,6%, passando de 91 (2021) para 157 (2022) e totalizando 724 em 2023.

A Ouvidoria Municipal vem trabalhando também na redução da média de dias para conclusão dos pedidos.

O levantamento mostrou uma redução de 77,3% na média de dias para conclusão, passando de 128 dias (2021) para 64 dias (2022) e chegando em 29 dias (média parcial de 2023).