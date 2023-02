PA Infantil será direcionado ao Hospital Municipal de Mogi na 2ª

A partir das 7 horas de segunda-feira, dia 27/02, todos os pacientes do Pró-Criança serão redirecionados ao Pronto Atendimento Infantil 24 horas do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas. A equipe estará empenhada na mudança e preparação da abertura do Vagalume Saúde Infantil, marcada para o dia 4 de março.

Neste período, os pais ou responsáveis serão orientados pelos profissionais de saúde a procurarem o Hospital Municipal, que fica na rua Guttermann, 577 e, em casos mais graves ou emergências, poderão contar com transferência pelo serviço de ambulância.

O Pronto Atendimento Infantil funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, e atende crianças de zero a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Outras opções para urgências e emergências são as UPAs Rodeio, Oropó e Jundiapeba.

O Vagalume Saúde Infantil irá ampliar e humanizar o serviço de pronto atendimento para crianças. Entre os principais avanços está o aumento da capacidade de atendimento, passando de 6.500 para até 11 mil consultas por mês. A estrutura também será ampliada com um total de seis consultórios (atualmente são quatro); 15 pontos de inalação (eram 10); três leitos de emergência (antigo 1) e cerca de 100 lugares de espera.

Toda a equipe médica e de enfermagem será especializada em Pediatria e o atendimento será com prioridade para casos de emergência, conforme classificação de risco realizada na chegada de cada paciente. Haverá, ainda, assistente social para acompanhamento e orientação dos casos necessários.

Para completar, a unidade será dotada de uma farmácia interna instalada para atendimento exclusivo dos pacientes em consulta no local, atendendo à reivindicação dos pais que passavam no Pró-Criança e depois tinham que seguir a um posto de saúde para pegar o medicamento prescrito pelo médico.

Acolhimento

O principal diferencial do Vagalume será o atendimento especializado e humanizado, ainda mais acolhedor para crianças com transtorno do espectro autista e portadores de necessidades especiais. O projeto de implantação foi totalmente pensado e planejado para acolher e entreter as crianças enquanto aguardam ou realizam os procedimentos necessários para recuperação da saúde.

Os novos equipamentos, mobiliários e decoração garantem um clima lúdico e agradável para os pequenos pacientes, além de ambiente especial para crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista.