Pacientes com a Covid-19 vivem angústia com proibição de receber visita da família

Os pacientes que estão internados com o novo coronavírus (Covid-19) no Alto Tietê vivem a angústia de não poder receber visitas de seus familiares. Da mesma forma, familiares não têm permissão para dar o último adeus, na hipótese de um falecimento, já que não podem acessar os leitos destinados aos acometidos pelo vírus. O DS consultou as dez cidades da região, e as sete que responderam, informaram que não é permitido realizar visitas presenciais, visto que se trata de uma doença com alto risco de contaminação biológica.

Arujá, no entanto, realiza videoconferências com pacientes da enfermaria do Hospital Municipal Dalila Ferreira Barbosa, onde também funciona o Pronto Atendimento Central, e do Pronto Atendimento Médico do Parque Rodrigo Barreto, onde ficam as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para Covid-19. É uma forma de "humanizar o atendimento" e trazer o "máximo de tranquilidade e conforto possível" para as famílias.

"Todos os dias, das 14 às 16 horas, os visitantes são recebidos por uma equipe multiprofissional (formada por médico, psicólogo e assistente social), que faz atualização do estado de saúde dos pacientes”, informou o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento da Medicina (ITDM), que administra as unidades.

Atualmente, a cidade conta com 22 leitos dedicados ao novo coronavírus.

Familiares relatam perdas sem despedidas