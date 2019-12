Pacientes são remanejados para manutenção da Carreta da Mamografia

O aparelho da Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, instalada no Largo do Rosário, teve um problema técnico na tarde desta quarta-feira (4) e precisará entrar em manutenção pelos próximos três dias. As pacientes agendadas para esta quinta-feira (5), sexta (6) e sábado (7) estão sendo remanejadas para realizar o exame na Unica de Jundiapeba, que fica na rua Professora Lucinda Bastos, 1.790. A Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde está ligando para as mulheres, mas quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo telefone 4798-6701 e solicitar o setor de mamografia.

Atendimento

A Carreta da Mamografia iniciou atendimento na terça-feira, dia 3 e deverá retomar o serviço na próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro, e devem prosseguir até o dia 21.

Exames

Os exames de mamografia em andamento pelo mutirão são destinados para atendimento exclusivo de mulheres que já aguardavam pelo procedimento. As convocações estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Saúde com base nas solicitações já existentes e as pacientes devem comparecer no dia e horário marcado com

documento pessoal, cartão SUS e cartão SIS.

Secretário

Segundo o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra, somado às vagas ofertadas na Unica de Jundiapeba, o mutirão da carreta deverá acabar com a espera por mamografia. Desde 25/11, está em andamento um mutirão de exames na Unica de Jundiapeba com oferta de mamografias e também ultrassonografias de mama, ultrassonografias com doppler, eletroencefalograma, eletrocardiograma e teste ergométrico. No Hospital Municipal de Mogi das Cruzes há mutirões para consultas de cardiologia, exames de ecocardiograma, endoscopia e colonoscopia. E, na próxima semana, será realizado um novo mutirão de Oftalmologia no Pró-Hiper.