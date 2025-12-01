Paço da Prefeitura de Ferraz recebe Cantatas de Natal nesta semana

Nem bem a folhinha do calendário virou e o clima de Natal já contagiou o Paço da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na manhã desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Com uma decoração natalina, a tradicional Cantata de Natal começou com a apresentação do coral dos professores da Secretaria de Educação que cantaram a música: “Vem Chegando O Natal”.

Logo em seguida, os alunos das 5ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Prefeito Helmuth Hans Hermann Louis Baxmann, no Parque São Francisco e da Professora Primorosa Jorge do Nascimento, da Vila Santo Antônio, também fizeram apresentações saudando a proximidade do Natal, devidamente trajados com toucas de papai noel e túnicas.

A secretária de Educação de Ferraz, Paula Trevizolli, afirmou que este período de Natal começa com muita alegria e energia na cidade para transmitir todo o espírito de Natal, envolvendo toda a comunidade, servidores, alunos e professores.

A prefeita Priscila Gambale acompanhou as apresentações e saudou a todos, reforçando a importância da mensagem natalina: “Que festa linda e como é bom começar uma segunda-feira com música e esta mensagem especial”, afirmou a prefeita.

A apresentação no período da manhã foi o início do cronograma da Cantata de Natal no Paço Municipal, que continua na próxima quarta (3), quinta (4) e sexta-feira (5), com apresentações pela manhã e à tarde: às 9 e às 15 horas com as escolas do município, para atingir o maior número de pessoas que comparece à Prefeitura de Ferraz.

A programação de Natal no Paço já foi iniciada e no próximo sábado (06), o Natal Iluminado começa em Ferraz, com a chegada do Papai Noel na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, às 15 horas. No mesmo dia haverá ainda um espetáculo de dança no Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra, no centro, com a apresentação dos alunos que fazem dança no município às 18 horas. E o acender das luzes no Centro Cultural Castelo Zenker, no Jardim Castelo, está programado para ter início às 19 horas.