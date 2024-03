Padre Vicente, do Instituto Pró+Vida, morre aos 96 anos

ATUALIZADO ÀS 20H50

O padre Alfredo Morlini, conhecido como padre Vicente, do Instituto Pró+Vida São Sebastião, de Mogi das Cruzes, morreu na tarde desta terça-feira (12), aos 96 anos.

O velório será na Catedral Sant’Ana, a partir das 8 horas desta quarta-feira, dia 13 de março. O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini preside a missa exequial às 14 horas, e após a celebração, o traslado sai para o Cemitério Parque das Oliveiras, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, onde será o sepultamento. Os outros horários das missas exequiais são às 8h, 10h e 12h.

A informação foi confirmada pela Diocese de Mogi das Cruzes por meio de nota.

Padre Vicente nasceu em 04 de fevereiro de 1928, na cidade de Reggio Emilia, na região norte da Itália, e foi ordenado sacerdote em abril de 1952, na Itália.

Chegou ao Brasil em 1962, e primeiro se instalou na cidade de Rio Branco (AC). Depois, mudou-se para Mogi das Cruzes, onde foi pároco da Paróquia Sant’Ana – Catedral Diocesana, entre os anos de 1968 a 1979, e das paróquias Santo Antônio e São José Operário. Também, foi coordenador das Pastorais dos Idosos, dos Enfermos e da Saúde.

Conhecido pelo Instituto Pró+Vida São Sebastião, padre Vicente fundou a instituição no dia 16 de setembro de 1977, com o desejo de oferecer aos idosos carentes uma casa, e além do cuidado com a alimentação, vestuário, medicamentos, muito amor e carinho.

"Unimo-nos em oração pelo descanso eterno do Pe. Vicente e o conforto dos familiares e amigos, e do clero da Diocese de Mogi das Cruzes", diz a nota da Diocese.