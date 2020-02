Pagamentos antecipados do IPTU somam mais de 21% dos carnês

Mais de 21% do total de carnês de IPTU emitidos este ano tiveram o pagamento confirmado até quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Em números absolutos, são 29.911 carnês de contribuintes que pagaram de forma antecipada, já que os vencimentos de fevereiro são nos dias 7, 10 e 11. De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Finanças, 16.536 foram quitados em parcela única, aproveitando o desconto de até 10%. Outros 13.375 referem-se ao pagamento da primeira parcela.

“Os Correios asseguraram que a entrega dos carnês foi concluída nesta sexta-feira (07/02) na região leste da cidade. Na área oeste, o processo já havia sido finalizado na quarta-feira (05/02). Mesmo com a entrega nas residências, a consulta e impressão de segunda via estão disponíveis desde o dia 20 de janeiro, no site da Prefeitura e unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC)”, destaca o secretário de Finanças, Clovis da Silva Hatiw Lú Jr.

Em relação ao ano passado, não houve aumento real do tributo. Há apenas a atualização pela inflação de 2,54%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de outubro de 2018 a outubro de 2019. É a menor atualização dos últimos 12 anos.

“Também desde o dia 20 de janeiro, além do serviço nas unidades do PAC, foi disponibilizado no PAC Central um plantão fiscal de atendimento para os casos mais específicos sobre o IPTU, que exigem atenção especializada. O serviço é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, completa Hatiw Lú.

Datas

Em 2020, em vez dos dias 8, 9 ou 10 de cada mês, como era feito nos anos anteriores, o vencimento passa a ser apenas em dias úteis, facilitando a vida do contribuinte, mas mantendo três datas distintas, de acordo com o CEP da propriedade – esta organização é feita para evitar longas filas em agências bancárias e casas lotéricas. Veja abaixo a tabela com as datas de vencimento.

Quem optar pelo pagamento à vista tem 5% de desconto. O contribuinte que estava em dia com o imposto até 1º de novembro de 2019 tem direito a mais 5%, totalizando um abatimento de 10%.

Além desse desconto, mais de 20 mil contribuintes do IPTU de Mogi das Cruzes têm direito à imunidade, ou isenção, ou redução do tributo. É necessário estar atento aos prazos para solicitação do benefício, definidos na legislação e, em alguns casos, contados a partir da data de postagem dos carnês (consulte abaixo a “Tabela de prazos 2020”).