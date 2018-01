Pais de alunos do Alto Tietê podem pedir transferência de escolas da rede estadual

Os pais de alunos do Alto Tietê já podem solicitar transferência para outras unidades da rede estadual. O pedido pode ser realizado até o dia 10 de janeiro, inclusive pelos responsáveis dos estudantes matriculados nas escolas do Estado.

O resultado destas solicitações será divulgado a partir do dia 12, por meio da Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta), com acesso pelo Registro do Aluno (RA) e data de nascimento, ou ainda na unidade escolar onde foi realizada a inscrição.

Qualquer escola da rede estadual é ponto de inscrição para solicitar a transferência, que será avaliada pela equipe gestora. Para o requerimento é necessário apresentar o documento de identidade (ou certidão de nascimento) do aluno e comprovante de residência.

Os critérios para efetivação da transferência são: ter realizado mudança de endereço ou a disponibilidade de vagas na unidade. Caso não sejam transferidos, continuarão a estudar na unidade de ensino onde estão atualmente matriculados. Todos os estudantes têm a matrícula garantida para o ano letivo de 2018.

Matrículas e transferências

Após a volta às aulas, em 1 de fevereiro, também será possível solicitar transferência de unidade escolar com o mesmo procedimento deste primeiro período. As escolas também continuarão recebendo matrículas de novos alunos interessados em estudar na rede estadual durante todo o ano. Para fazer este cadastro basta ir à unidade de ensino mais próxima com documento de identidade (certidão de nascimento ou RG) e comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, a matrícula deve ser efetuada pelos pais ou responsáveis.