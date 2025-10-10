Palco da 41ª Festa da Uva Fina 'pega fogo' com Menos é Mais

O palco da 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos teveefeitos especiais que simulavam tochas de fogo para anunciar a chegada da grande abertura do show da principal atração da noite: o grupo Menos É Mais. Quase 14 mil pessoas, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), entoaram os seus principais hits "Lapada Dela", "Vitamina C", "Coração Partido" e deixando para o grande final “P do Pecado” levando o público ao delírio, já na madrugada desta sexta-feira (10).

Antes disso, Jeito Mania e Batucada das Pretas já haviam animado a multidão, que lotou a área da festa após às 21 horas. A tradicional festa realizada no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel Jr, o Birutão contou com grande aparato de segurança com a cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Civil, além das equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) a postos, bem como os bombeiros civis e a Guardiã Maria da Penha, que junto com a Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher Paulista Ferrazense promoveram a campanha Não É Não! com a mensagem contra o assédio das mulheres e de qualquer forma de gênero.

O casal Patrick e Cristiane prestigiou a festa e deve voltar nos demais dias para prestigiar a programação de aniversário. A festa segue até o dia 14, aniversário de Ferraz com uma programação diversificada com a dupla Bruno e Marrone (10); Nattan (11); Ana Castela (12), Leonardo (13) e Fernandinho (14). A cidade abriu espaço para os artistas locais também dando espaço a eles na abertura dos shows principais.

A prefeita Priscila Gambale e o deputado federal Rodrigo Gambale subiram ao palco para interagir com o público e fazer a contagem regressiva para o show. Antes convidaram os vereadores e secretários municipais para subirem ao palco juntos para a abertura oficial: “Que alegria estar hoje aqui e com este palco cheio. Estamos abrindo a nossa festa da Uva 2025 que marca o aniversário da cidade de Ferraz: 72 anos de emancipação política e com muita alegria estamos recebendo a nossa população com eventos de qualidade, com artistas da nossa cidade. Quero agradecer a todos os parceiros e vocês que estão aqui ajudando as famílias da nossa cidade, à organização da festa e em nome da nossa secretária Ana Rosa (Cultura) agradeço todos os colaboradores”, afirmou a prefeita Priscila Gambale.

O deputado Rodrigo Gambale anunciou a chegada de R$ 700 milhões em novos recursos para Ferraz no próximo ano: “Nos quatro anos já destinaram R$ 198 milhões e até o ano que vem traremos mais recursos para esta cidade”, declarou.

A festa teve várias novidades: a tradução simultânea de libras, espaço reservado às Pessoas Com Deficiência (PCD) e o lançamento da campanha nacional Não é Não, de combate ao assédio sexual contra as mulheres desenvolvido pela rede de proteção às mulheres. A Vila da Uva, localizada bem na entrada, no lado direito da 41ª Festa da Uva Fina De Ferraz de Vasconcelos, é uma das opções para o público levar para casa uvas a preços acessíveis trazidas pelos feirantes do município. Há muitas opções como as próprias uvas e outros produtos à base de uva como geleia, compota e bolo no pote. O espaço está decorado e é uma das opções além dos shows com uvas a partir de R$ 12. Outra opção é se divertir também nos brinquedos como a cama elástica, o barco viking, a pontaria, pescaria, entre outros. E a praça de alimentação é outra área especial criada com muitas opções gastronômicas de lanches como tempurá, hambúrguer de costela, pastel e outras delícias, além de doces, cocada, frutas no pote.