Palestra aborda Sexualidade, Empoderamento, Direitos e Responsabilidades na Adolescência

A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu nesta quarta-feira (19) a palestra: Sexualidade, Empoderamento, Direitos e Responsabilidades na Adolescência, no auditório do Cemforpe. O evento fez parte da programação do 458º Aniversário de Mogi das Cruzes e reuniu alunos da Rede Estadual de Ensino, técnicos da Rede Socioassistencial e profissionais envolvidos no atendimento de jovens e adolescentes do município e Região do Alto Tietê.

O evento seria ministrado pela médica Albertina Duarte Takiuti, que não pode comparecer por conta de um parto, mas enviou um vídeo abordando os principais tópicos da palestra, sexualidade, gravidez na adolescência e autoestima. “Hoje em dia, todo adolescente conhece métodos anticoncepcionais, mas nem sempre os usa. O que garante esse uso é o empoderamento, a autoestima e autoimagem, que geram confiança. É isso que precisamos trabalhar com os nossos jovens”, pontuou.

O médico urologista Chafi Abduch, o naturólogo Igor de Azevedo e a naturológa e supervisora do Ambulatório de Ginecologia do Adolescente do Hospital das Clínicas, Andréa de Callis, que fazem parte da equipe do Programa Estadual de Saúde do Adolescente, foram os responsáveis pela palestra presencial. “Atualmente temos diversos espaços abertos ao diálogo e troca de experiências, como a Casa do Adolescente, iniciativa que reúne atendimento multidisciplinar, oficinas, plantão das emoções e até mesmo pré-natal”, explicou Andréa.

A diretora do departamento de Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Vera Lúcia de Freitas, falou sobre a importância de eventos e capacitações voltadas ao atendimento dos adolescentes. “A adolescência é o melhor momento da vida, uma época cheia de descobertas e encantamentos, mas também uma fase de dúvidas e mudanças. Por isso precisamos acompanhar os nossos jovens e oferecer novas oportunidades e vivências que possam contribuir para o crescimento pessoal”, comentou.