Palestra “Discurso com Propósito” prepara startups para o Demo Day em dezembro

A palestra “Discurso com Propósito”, que será realizada nesta quinta-feira (29), às 19 horas, na sede do Polo Digital de Mogi das Cruzes em Cezar de Souza encerra a terceira edição do programa de treinamento da iniciativa, que se transformou em referência no empreendedorismo de inovação na região. Com o fim do programa, as startups estão se preparando para participar do Demo Day, no dia 14 de dezembro, evento que contará com a apresentação de projetos no formato de pitch de cinco minutos para uma banca de investidores.

“Chegamos ao final da terceira edição do nosso programa de treinamento, em que oferecemos mais palestras e trouxemos novos temas, como a formação de sociedades e o Design Sprint. Agora, estamos na expectativa pelo Demo Day, que deverá apresentar como as startups que estão conosco evoluíram junto com o nosso trabalho aqui no Polo”, observou o coordenador do Polo Digital, Rodrigo Garzi. As inscrições para o Demo Day serão abertas no dia 3 de dezembro. O Polo Digital disponibilizou um roteiro para os interessados em participar.

Os palestrantes desta quinta-feira (29) serão Fernando Martin e Pedro Ivo, que falarão com os membros do Polo sobre o alinhamento do propósito de vida do empreendedor com seu empreendimento e técnicas de discurso para explicar o projeto de forma convincente. Nesta edição do programa de treinamento, que teve início em agosto, foram realizadas dez palestras.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes, o Polo se destaca por ser uma iniciativa do poder público. “Somos a única cidade do Alto Tietê com um projeto que é fruto de uma iniciativa do poder público local”, disse. O Polo já conta com mais de 2,1 mil membros e oferece ainda o trabalho de mentoria e coworking.

Os interessados em ser um dos membros do Polo e participar das atividades contam com o site do site do programa http://www.polodigital.pmmc.com.br/ e o aplicativo do Polo Digital, desenvolvido pela empresa Onnze App e Sistemas com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mais informações sobre o Polo Digital. A sede do Polo Digital na Avenida João XXIII, 1160, em Cezar de Souza.