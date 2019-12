Palestra preparatória para castração de cães e gatos retorna dia 3 de janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde encerrou o ciclo de palestras preparatórias para castração de cães e gatos deste ano. Os encontros realizados às sextas-feiras retornam normalmente no dia 3 de janeiro.

A participação na palestra é obrigatória para quem pretende castrar seu cão ou gato gratuitamente em um dos serviços ofertados pela Administração Municipal. As inscrições são realizadas às sextas-feiras, das 13h30 às 15 horas, e os interessados devem comparecer munidos de comprovante de endereço, documento oficial com foto, caderneta de vacinação ou comprovante de vacinação do cão ou gato. A atividade educativa começa às 15h15 e não há necessidade de levar o animal.

Mensalmente, a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma média de 500 castrações de cães e gatos dentro do trabalho de rotina do Centro de Controle de Zoonoses, Petmóvel e do contrato mantido com uma clínica particular.

A palestra obrigatória é realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na rua Manuel de Oliveira, 30, no bairro do Mogilar. Ao final do encontro é marcada a data da cirurgia de castração.

Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone 4792-8585.