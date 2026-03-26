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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Região

Palhaça Chiquita da Trupe Koskowisck apresenta o número 'Pano pra Manga' no SESC Mogi

Apresentação integra a programação do Festival Diversa

26 março 2026 - 15h38Por da Reportagem Local
Atriz e palhaça Geisa HelenaAtriz e palhaça Geisa Helena - (Foto: Divulgação)

Com uma trajetória de mais de duas décadas dedicada ao Circo e ao Teatro, a atriz e palhaça Geisa Helena (Trupe Koskowisck) sobe ao palco do Sesc Mogi no próximo dia 05 de abril às 15h com o número circense “Pano pra Manga”. A apresentação integra a programação do Festival Diversa, iniciativa reconhecida por valorizar e dar visibilidade às mulheres nas artes.

Em cena, a palhaça Chiquita, chega em seu ambiente de trabalho e encontra disponível um aparelho muito desejado. Ao convidar seu amigo a dividir esse momento, eles embarcam juntos em uma jornada que transita entre o universo do humor, do medo e o risco real do circo.

Com linguagem acessível e forte fisicalidade, o trabalho convida o público de todas as idades a refletir sobre parcerias, coragem a partir de situações sensíveis e cômicas.

Inicialmente prevista para o dia 08 de março, a apresentação foi adiada devido às condições climáticas e agora acontece em nova data, mantendo o caráter especial dentro do festival Diversa.

Serviço

FESTIVAL DIVERSA EDIÇÃO ESPECIAL SEMANA DA MULHER

Espetáculo: “Pano Pra Manga”

Artista: Geisa Helena da Trupe Koskowisck

Data: 5 de abril (sábado)

Horário: 15h

Local: Sesc Mogi das Cruzes – Rua Rogério Tacola, 118, Socorro, Mogi das Cruzes

Entrada: Gratuita

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