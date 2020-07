‘Pandemia deve durar até o final do ano’, afirma médico da região

A pandemia do novo coronavírus deve durar, no mínimo, até o final do ano. A afirmação foi feita pelo médico e ex-diretor do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, Luiz Antônio do Nascimento durante o programa DS Entrevista. Para o médico, a única esperança para a população é a produção e distribuição de uma vacina que tenha eficácia contra o vírus.

"A nossa esperança é a vacina. O coronavírus veio para ficar. Não há ilusão, não vamos voltar ao normal como era antes. Devemos falar no novo normal, que vai ser quando tivermos uma vacina eficaz", diz.

O médico ainda diz que as medidas de flexibilização da quarentena foram implantadas precocemente na região. Em sua opinião, é necessário tratar cada cidade de maneira diferente. Isso porque muitas cidades da região são consideradas cidades-dormitório, ou seja, seus moradores trabalham fora do município em que residem, trazendo risco de contaminação.

Nascimento defende que o Plano São Paulo deveria levar em conta as particularidades de cada cidade, além do número de casos, leitos e de óbitos causados pelo novo coronavírus. O médico critica as medidas impostas pelo governo estadual para o Alto Tietê.

"Na minha opinião, como médico, eu acho que nós deveríamos esperar mais um pouco. Vemos os casos aqui em Ferraz se multiplicando, ao contrário de alguns municípios. Os leitos de UTI estão sendo utilizados. Acho precoce a abertura, deveríamos estar ainda na fase vermelha", pontua.

Desde o dia 15 de junho, o Alto Tietê está na fase laranja do plano de retomada gradual da economia do Estado. Essa fase garante a liberação de serviços considerados não essenciais, como shoppings, comércio de rua, concessionárias, escritórios e imobiliárias.

Eleições

Durante a entrevista, Nascimento confirmou que é pré-candidato a vice-prefeito na chapa da educadora Priscila Gambale (PSL). De acordo com o médico, o convite para integrar o time que disputará as eleições municipais desse ano foi aceito de prontidão.

"Eu os conheço (os Gambale), sei que são pessoas boas. Moram aqui em Ferraz, são de uma família extremamente tradicional. A Priscila é uma educadora de extrema de capacidade. Quando me fizeram esse convite, eu achei que era mesmo a hora de ajudar o município de outra forma", conclui.