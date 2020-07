Para cada 100 mil habitantes do Alto Tietê, 711 foram infectados pelo novo coronavírus

Para cada 100 mil habitantes do Alto Tietê, 711 foram ou estão infectados pelo novo coronavírus. O levantamento feito pelo DS dividiu o número populacional das dez cidades da região, que constam no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dividiu pelo número total de infectados, em seguida multiplicou por cem mil. Nesta terça-feira a região teve 319 infectados e se aproxima de 12 mil casos positivos.

Mortes

Com taxa de letalidade em 7,41%, região registra 17 novas mortes em nove cidades diferentes: Arujá (1), Ferraz (1), Guararema (1), Itaquá (3), Mogi (4), Poá (1), Salesópolis (1), Santa Isabel (1) e Suzano (4).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 223 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (52), Biritiba-Mirim (11), Ferraz de Vasconcelos (105), Guararema (23), Itaquá (173), Mogi (223), Poá (68), Salesópolis (9), Santa Isabel (49) e Suzano (155).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 3.246, sendo 115 nos últimos dias. Salesópolis figura em último, com 97, tendo registrado um novo contaminado. Suzano teve 90 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (941), Biritiba-Mirim (107), Ferraz de Vasconcelos (1.029), Guararema (227), Itaquá (2.137), Mogi (3.246), Poá (934), Salesópolis (97), Santa Isabel (564) e Suzano (2.478).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 104 nos últimos dias. Mogi possui o maior índice, com 2.098, enquanto Biritiba o menor, com 67. Em Suzano foram 71 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (758), Biritiba-Mirim (67), Ferraz (454), Guararema (162), Itaquá (727), Mogi (2.098), Poá (296), Salesópolis (77), Santa Isabel (341) e Suzano (1.726).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 39.027 possíveis infectados. Aumento de 1485% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de segunda-feira.

Mogi lidera com 16.467 pacientes com suspeita do vírus, seguido por Itaquá, com 4.748 pacientes monitorados na cidade.

Suzano aparece com 4.661 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de segunda-feira eram 4.299 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 4.244 pacientes monitorados, seguido por Poá com 2.847 e Arujá, que contabiliza 2.539 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 1.752 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 407, 1.042 e 320 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat