Para deputados, promessa de 90 leitos no HC de Suzano será cumprida

Os deputados estaduais do Alto Tietê acreditam que a promessa do governo do Estado de abrir 90 leitos no Hospital das Clínicas de Suzano (HC) será cumprida até o dia 30 de junho, previsão dada para a implantação.

Trata-se de um pedido que vem sendo feito por parlamentares da cidade e da região desde que a confirmação de abertura dos leitos foi feita à Prefeitura de Suzano no fim de março. São leitos emergenciais, que serão usados para tratamento do novo coronavírus (Covid-19).

Assim, mais um capítulo desta novela está próximo de chegar ao fim. Pelo menos é isso que esperam os deputados da região, já que alguns deles vinham solicitando de forma exaustiva a reabertura do Hospital das Clínicas para a população antes mesmo do início da pandemia de Covid-19.

"Estou confiante na informação prestada pela Secretaria Estadual de Saúde. Veja que parte dos leitos já foram atendidos na região, inclusive com a entrega recente de respiradores. A Secretaria vem realizando um trabalho sério no combate à pandemia, precisamos dar um voto de confiança aos prazos anunciados pelo secretário estadual", afirmou o deputado Estevam Galvão (DEM).

O deputado André do Prado (PL) disse que fará uma reunião virtual na próxima semana com o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, e que vai abordar novamente o assunto com ele.

"Tenho mantido o diálogo com o Estado a respeito deste assunto e de outros da região. Desde o início da pandemia, trato essa questão ao lado dos prefeitos do Alto Tietê. Não tenho dúvidas sobre a necessidade de ter leitos suficientes para disponibilizar aos pacientes acometidos pela Covid-19. É fundamental de que os leitos do HC de Suzano estejam disponíveis para o tratamento ao novo coronavírus, a fim de garantir uma estrutura suficiente, caso haja necessidade", disse o deputado.

Rodrigo Gambale (PSL) afirmou que o Hospital das Clínicas já deveria estar com as portas abertas fazendo atendimentos de acometidos pelo Covid-19. O líder da bancada do PSL na Assembléia Legislativa do Estado afirmou estar cobrando diuturnamente a implantação dos leitos e disse estar confiante.

"Eu, juntamente com os deputados da região, tenho sido um dos maiores cobradores desta situação. A gente sabe que a demanda é grande pela falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acredito que o HC ajudaria muito regionalmente. Esperamos que o governo cumpra esse compromisso com a população e com os deputados. Tudo na política tem que cobrar de forma constante e insistente. Quem não briga, não consegue nada", afirmou Gambale.

O deputado Marcos Damasio (PL) destacou que o governo do Estado tem atendido a vários pedidos dos deputados e dos prefeitos da região. Ele também crê que a promessa de implantação dos leitos do HC será cumprida.

"Também há pedidos de implantação de leitos para outras unidades hospitalares da região, aos quais o governo sinaliza favoravelmente. Isso é importante para que a nossa região possa continuar avançando nas fases do Plano São Paulo, pois este suporte é um dos critérios para permitir a reabertura gradual das atividades. Com mais respiradores e leitos UTI, poderemos continuar caminhando com segurança rumo à essa retomada", disse Damasio.