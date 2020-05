Para prefeitos, ‘lockdown só com determinação do governador João Doria’

Os prefeitos das cidades da região são contra o lockdown, ou bloqueio total, neste momento de pandemia da Covid-19, mas seguem determinação do governador João Doria (PSDB). Ou seja, a medida de “fechar tudo” só seria aplicada após uma determinação oficial do Estado.

A adoção, que vete qualquer deslocamento que não seja essencial, veio à tona após o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), declarar que não descarta adotar o chamado “lockdown”.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse que, por enquanto, não há indicativos sobre a necessidade de rodízio ou lockdown em Suzano.

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), é contra. Ele considera o lockdown como última medida a ser adotada. “É uma medida muito dura, muito difícil, inclusive para fiscalizar”, afirmou, por meio da assessoria.

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), disse que está seguindo as orientações dos órgãos de Saúde e as recomendações do Governo do Estado.

O prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB) tem o mesmo posicionamento: de aguardar decisão do Estado sobre o assunto.

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, também segue aguardando decisão do governo do Estado. O que o governador determinar será feito. Mas na cidade não se fala sobre o assunto.

O Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 de Arujá está avaliando todos os dados epidemiológicos para determinar quais serão as próximas medidas a serem adotadas, mas não há nada definido sobre lockdown até o presente momento.

O prefeito José Luiz Monteiro (MDB) entende que o governador, assim como as demais autoridades, deve avaliar o cenário epidemiológico, estudar medidas.

A Prefeitura de Biritiba Mirim até o presente momento não discutiu a questão.

O prefeito de Guararema, Adriano Leite (PL), presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), informou, por meio da assessoria, que atualmente não há intensão de aderir ao lockdown.

A cidade permanece em quarentena, seguindo as recomendações do governo do Estado de São Paulo. “Estamos acompanhando as mudanças e orientações do governo e dos municípios vizinhos”,disse.