Para sindicatos, aumento é visto com bons olhos

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano e o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) veem com bons olhos o aumento do salário mínimo para 2024. O valor passará a ser R$ 1.412 a partir do dia 1º de janeiro.

O decreto foi assinado pelo presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (27). O DS entrou em contato com os sindicatos para repercutir a medida.

Na visão do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, o aumento “mostra um compromisso do Governo Federal com os trabalhadores e retoma a política de valorização do mínimo, que foi interrompida nos últimos quatro anos”.

“A valorização salarial de uma forma geral é uma das bandeiras históricas do sindicalismo brasileiro. À medida que os salários são reajustados, principalmente com ganho real, toda a economia se beneficia. As lojas vendem mais, gerando empregos e encomendas à indústria, o que dá origem a um processo de aquecimento da economia”, diz o presidente, Pedro Benites.

Por fim, Benites afirma que todo esse processo de valorização salarial é a principal luta dos sindicatos. “É isso o que defendemos: trabalhador valorizado, consumo e economia forte”.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, ressaltou o ganho real do salário mínimo para 2024. “O salário mínimo terá um ganho real e crescerá 3% além dos 3,85% da inflação”.

Na visão do Sincomércio, é necessário o aumento do salário mínimo nacional para o crescimento da economia e do comércio. “É salutar o aumento do piso do salário mínimo, que melhora a capacidade de compra. Além disso, uma parte deste aumento pode retornar ao comércio, que é algo que seria bom para a gente”, disse.