Parada de ônibus é revitalizada em Poá; ruas também são contempladas

Com o objetivo de garantir segurança aos usuários e motoristas que utilizam e prestam serviços nos ônibus da Radial Transportes, que fazem ponto final na avenida Adutora, localizada no bairro da Nova Poá, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realizou uma série de melhorias no local que serve como terminal para linhas de ônibus.

Conforme explicou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, os ônibus no local paravam aleatoriamente, podendo ocorrer algum acidente.

“Por este motivo foram feitas melhorias na via, como sinalização zebrada e a implantação de sinalização (baias) de dez vagas, determinando assim o local ideal para a parada dos veículos”.

Além da sinalização, estão sendo executadas nas ruas próximas ao local, a limpeza, como a capinação, poda de árvores, entre outras melhorias.

“Garantir um melhor atendimento e preservar pela segurança da população é uma grande meta da administração municipal. Outras melhorias em relação ao trânsito estão sendo executadas na cidade”, assegurou o secretário Lopes.

Além da melhoria na sinalização realizada na Nova Poá, diversas ruas do município, principalmente as que ficam próximas às escolas, também receberam o trabalho.

Lopes explicou que são pontos atendidos devido a grande circulação de veículos e pessoas. “Estes locais recebem diversos trabalhos como a pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas. Estamos intensificando nossas atividades em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. Nosso objetivo é investir em um trânsito mais seguro para todos”, concluiu Lopes.