Parada Pedagógica movimenta os profissionais da educação em Ferraz

Com o início do segundo semestre do ano letivo, a Secretaria de Educação preparou nesta sexta-feira (1º), formações com diferentes temáticas para os profissionais da rede municipal. Esta é a Parada Pedagógica que tem como objetivo ampliar o conhecimento dos professores, auxiliando no desenvolvimento em sala de aula.

As reuniões ocorreram em diferentes localidades e apresentaram diversas temáticas, cada uma baseada nas quatro modalidades de ensino, sendo elas, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Helmuth Herman Hans Louis Baxmann, o evento foi voltado para os docentes do Ensino Fundamental II com a “Escola das Adolescências”, que abordou a temática “Uma escola que conecta”, trazendo uma proposta interativa com profissionais de outros setores da sociedade.

A Emeb Sara Tineue tratou a temática Relações “Étnico Raciais” com professores de: Artes, Educação Física, Educação Especial, Adjuntos da Educação Infantil e Estagiários. Além de palestra sobre o fortalecimento de práticas pedagógicas, houve também oficinas práticas com jogos, brincadeiras e práticas corporais tradicionais como forma de expressão cultural e identidade.

“A Parada Pedagógica é um momento formativo a nível de rede que movimenta os nossos docentes. Preparamos atividades interativas com muito carinho e dedicação que agregam conhecimento que futuramente será levado à sala de aula”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.