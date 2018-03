Parceria ampliará coleta e tratamento de esgoto na região central

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), em parceria com um atacadista em fase de instalação na área central, está ampliando a rede de coleta e tratamento de esgoto em trechos da Avenida Maria Osório do Valle e ruas Coronel Santos Cardoso e Basílio Batalha. A obra é uma contrapartida da empresa, no valor de R$ 422,9 mil, em razão do empreendimento. Já o investimento da autarquia será de R$ 78,8 mil totalizando R$ 501,7 mil. A população atendida será de 2 mil pessoas.

O serviço exige a interdição da Basílio Batalha, no trecho entre a Praça dos Imigrantes e a Coronel Santos Cardoso. Os motoristas devem desviar pelas avenidas Fernando Costa e Maria Osório do Valle. A Santos Cardoso ficará com interdição de apenas uma faixa

O atacadista ficou responsável pela sinalização do trecho, escavações e implantação das redes. Ao Semae coube as licenças e autorizações para instalação das redes, aprovação dos projetos, acompanhamento e fiscalização dos serviços, fornecimento de tubos e recomposição do pavimento onde as redes forem implementadas.

Foram feitos aproximadamente 210 metros de travessia subterrânea com perfuração pelo método não destrutivo entre o interceptor da Sabesp (na Avenida Governador Adhemar de Barros), que encaminha o esgoto de parte de Mogi para a Estação de Tratamento em Suzano, e a Rua Basílio Batalha.

Outros 440 metros de tubulação estão sendo implantados no trecho restante, entre o início da Basílio Batalha e o cruzamento da Maria Osório com a Rua Ipiranga.

O projeto contempla ainda a implantação de 11 poços de visita.