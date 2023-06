Parceria com Centro de Treinamento Paraolímpico também é mantida

Itaquá também mantém parceria com o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, onde foram entregues aos estudantes e equipe técnica do Atendimento Educacional Especializado (AEE) os seguintes materiais: tablets, kits de material escolar adaptado em braile, materiais pedagógicos sensoriais e, no kit de uniforme escolar, tênis com velcro para crianças com deficiência.

A Prefeitura diz que existem 513,69 metros quadrados de rampas de acessibilidade desde 2021. Os estudantes com deficiência são direcionados para escolas que têm elevadores e sinalização. Todas as escolas entregues desde 2021 contam com essa acessibilidade.

Assim como nas outras cidades, o Itaquá mais Emprego também tem vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Ferraz conta que a cidade tem a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com o objetivo de “facilitar o acesso ao proprietário e seu acompanhante a todas as gratuidades e preferências estabelecidas em Lei”. Para solicitar a Carteira é necessário ir a um Centro e Referência de Assistência Social (Cras).

Além disso, as principais vias da cidade contam com acessibilidade, de acordo com a administração. A Prefeitura salienta que “o novo calçadão da XV de Novembro foi planejado com maior acessibilidade aos usuários, além da nova Praça da Independência, dentre outras”.

Já a Prefeitura de Guararema explicou que diversas rampas estão sendo implantadas com piso podotátil. O objetivo, segundo a administração municipal, é a ampliação desse número afim de trazer melhorias na qualidade de vida de todos que circulam pelo local.