Parceria entre Apae Itaquá, EDP e Sollo Brasil permite doação pela conta de luz

Promover a saúde e a valorização da vida com um olhar especial ao assistido e à família. Essa é a premissa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itaquaquecetuba. Com o objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento na entidade, a campanha ‘Ligação Apaexonada’ chega com a proposta de arrecadar fundos para auxiliar no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual.

Para que a ação seja possível, foi firmada uma parceria entre a Apae Itaquá, EDP Bandeirante e Sollo Brasil, uma empresa de call center com atuação nacional.

As doações podem ser feitas via telefone, após ligação da Sollo Brasil. Um contato da empresa permite que a doação seja descontada diretamente na conta de luz do próprio doador.

“As ligações serão feitas pela Sollo em nome da Apae Itaquá. Por meio dessas iniciativas, a organização realiza ações complementares ao desenvolvimento integral dos atendidos. Para aperfeiçoar o atendimento, a Apae Itaquaquecetuba resolveu lançar a ‘Ligação Apaexonada’, onde sua contribuição impactará diretamente no desenvolvimento neuropsicomotor da pessoa assistida possibilitando assim, melhora na qualidade de vida das pessoas que serão acompanhadas nas terapias”, destaca o presidente da entidade, Fernando Magalhães.

As doações podem ser realizadas em qualquer valor. Além das ligações que serão feitas pela empresa Sollo Brasil, o interessado em contribuir com a causa apaeana ainda pode ligar diretamente no telefone 0800 722 2723. O valor e o período é o doador quem determina. Vale ressaltar que moradores de outras cidades podem doar apenas para a Apae mais próxima de sua residência.