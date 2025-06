Parceria entre Condemat e Gerando Falcões vai ampliar programas sociais

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) avança mais uma vez em ações voltadas às mulheres. Uma parceria inédita entre a entidade e a ONG Gerando Falcões irá possibilitar a ampliação do projeto “Asmara”. Além disso, o consórcio irá atuar de forma conjunta com a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê. Ambos os acordos foram selados em reunião do Conselho de Prefeitos realizada na manhã desta quinta-feira (12/6).

O presidente da ONG Gerando Falcões, Edu Lyra, participou da reunião propondo a ampliação do projeto “Asmara”, idealizado e executado pela entidade e que já é desenvolvido no município de Poá. O programa capacita e empodera mulheres em vulnerabilidade com autonomia financeira por meio da venda direta de itens como roupas, calçados e objetos de uso doméstico e pessoal, fruto de doações e parcerias da ONG. Como o Centro de Distribuição - que concentra os recebidos - está localizado em Poá, Lyra quer estender a atuação para outras cidades do Alto Tietê.

“Aqui temos uma questão logística muito importante porque a nossa base já está inserida na região. Temos produtos de economia circular, de devolvidos pela Shopee, de doações de empresas. A beleza dessa história é que ela gera renda em 15 dias. É muito rápido. Estamos prontos para trabalhar com todos vocês”, pontuou Lyra.

O presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, sugeriu que as tratativas passem, a partir de agora, a serem feitas com o Conselho dos Fundos Sociais e Câmaras Técnicas de Mulheres e Desenvolvimento Econômico, que irão articular a devida implementação nas respectivas cidades.

“Temos desenvolvido muitas ações do formato regional para levar autonomia financeira às mulheres. A mais recente é a Moeda Humanitária que será instituída no Alto Tietê que consiste na troca de alimentos e produtos por materiais recicláveis e esse das ‘Asmara’ vem a somar com os nossos esforços”, afirmou Boigues.

Outra participação de destaque foi a da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê que passará a atuar de forma parceira junto ao Condemat+ com sugestões, solicitações e articulação política em pautas comuns às mulheres. Entre elas, a unificação do protocolo de atendimento às vítimas de violência seja nas delegacias ou unidades de saúde; criação das Secretarias das Mulheres; e mais uma unidade do modelo Casa Abrigo, também para aquelas precisam se afastar do lar por conta da violência doméstica.