Parceria entre Condemat e Senac vai formar guias de turismo na região

A direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) assinou nesta quarta-feira (23/8), durante Assembleia Ordinária do Conselho de Prefeitos, uma parceria com o Serviço Nacional do Comércio – Senac Guarulhos Celestino e Faccini que possibilitará a formação técnica de Guias de Turismo, com bolsa de estudos integral. A iniciativa representa um investimento de R$ 1 milhão, através do programa Senac de gratuidade, e visa o fomento do setor turístico na região.

A primeira turma será formada por 40 estudantes e o curso terá início em outubro, com aulas presenciais na Escola de Empreendedorismo de Mogi das Cruzes. A seleção dos bolsistas será feita pelos municípios em parceria com o Senac até 30 de setembro e alguns dos critérios são idade mínima de 17 anos, estar cursando no mínimo o segundo ano do Ensino Médio e ter renda bruta familiar per capita de até dois salários mínimos.

“É um curso de alto nível, com a marca Senac e um conjunto de saberes e prática para formar guias de turismo para atuar na região, com geração de emprego e renda para um público de vulnerabilidade. Portanto, um investimento muito importante que vem para a nossa região”, ressaltou o presidente do CONDEMAT, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes.

“Estamos numa região que tem estância turística e muitos MITs (Municípios de Interesse Turístico), inclusive com possibilidades de ampliação, e ter guia de turismo com cadastro ativo é um dos critérios de ranqueamento para se tornar uma nova estância turística do estado. Ou seja, esse curso de formação técnica é estratégico para a área do consórcio”, acrescentou o coordenador da Câmara Técnica de Turismo do Condemat, Mateus Sartori.

As vagas para o curso técnico em Guia de Turismo contemplam, prioritariamente, MITs e Estância Turística do Condemat, sendo eles Guararema, Igaratá, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel e Santa Branca, além de Guarulhos, que abriga o aeroporto internacional. Atendendo ao pleito do Conselho de Prefeitos, o Senac criou vagas para atender também Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Suzano.

“O Senac Guarulhos sabe da importância do guia de turismo para as cidades que são MIT e estância, mas também para a região, que tem grande potencial turístico e cidades que estão investindo no fomento do setor. O investimento do Senac Guarulhos é com um recurso que advém da Federação do Comércio destinado a educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, e temos certeza que essa parceria se tornará uma referência”, destacou Darlan Rocha, gerente do Senac.

Prioridades

Durante a Assembleia, os prefeitos também definiram as demandas prioritárias da região do CONDEMAT para o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, que terá a próxima reunião no dia 25 de setembro com a participação das cinco sub-regiões da Grande São Paulo.

A pauta do Condemat será conduzida pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que é vice-presidente do Conselho Metropolitano, e tem a saúde como a área que concentra as principais demandas, entre elas, sobre a regionalização dos serviços proposta pelo Estado, de ampliação do serviço de hemodiálise e de otimização de recursos humanos no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Também são pleitos da região o apoio na prevenção de desastres, serviços de infraestrutura contra enchentes, distribuição de cestas básicas, maior agilidade nos convênios, retomada do programa Frente de Trabalho, construção da alça de acesso do Rodoanel e implantação do Corredor Metropolitano, entre outros.

Participaram da Assembleia Ordinária os prefeitos Luís Camargo, de Arujá; Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos; Odvane Rodrigues, prefeito em exercício de Guararema; Guti, de Guarulhos; Elzo Elias de Souza, de Igaratá; Márcia Bin, de Poá; Adriano Levorin, de Santa Branca; e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano; além da vice-prefeita Teresinha Pedroso, representando Santa Isabel; do secretário de Governo Marcelo Barbosa, por Itaquaquecetuba; do secretário de Gestão Estratégica Márcio Oliveira, por Mairiporã; e do chefe de Gabinete Jair dos Santos, por Salesópolis.