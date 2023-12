Parceria pioneira entre Condemat e Sebrae fortalecerá ambiente de inovação na região

Uma parceria inédita entre o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) possibilitará o fortalecimento de ações de inovação na região. Lançado nesta terça-feira (12/12), o programa Sebrae GOV.INOVA - Compra, Tecnologia e Inovação terá a missão de aproximar as administrações municipais de startups e empresas de tecnologia para encontrar soluções que facilitem a rotina das cidades.

Para selecionar os municípios que participarão do projeto piloto foi aberto um processo seletivo. Além do Condemat, a iniciativa será aplicada em Araçatuba, no Interior de São Paulo. “A tecnologia está muito presente em nosso dia a dia e a gestão pública precisa muito de iniciativas nesse sentido para que possa aperfeiçoar seus procedimentos e programas. Essa parceria entre o Condemat e o Sebrae é muito importante, especialmente para as pequenas cidades do consórcio que são as que têm mais dificuldade na hora de buscar uma solução”, destacou o secretário executivo do Condemat, Adriano Leite.

O programa GOV.INOVA tem o objetivo de desenvolver um ambiente digital e capacitar os agentes públicos na hora da contratação de startups e empresas que ofereçam soluções de tecnologia. Ancorado em etapas, que incluem workshops e treinamentos sobre como a inovação pode integrar e facilitar a gestão pública, a expectativa é que a iniciativa comece a ser colocada em prática a partir da primeira quinzena de janeiro de 2024. Alguns dos passos do projeto abrangem a identificação junto das cidades dos principais desafios, a divulgação do problema e a aproximação das startups com as Prefeituras.

A gerente do Sebrae Alto Tietê, Gilvanda Figueirôa, destacou que a ideia de lançar o programa piloto na região partiu da proximidade e potencial de desenvolvimento do Condemat. “Esse consórcio tem sido nosso parceiro, um exemplo e uma referência para os demais. Queremos que essa iniciativa gere resultados e outras regiões possam ter acesso. Nosso propósito é apresentar como fazer e desmistificar a compra de inovação pelos municípios com foco nas soluções voltadas aos cidadãos”, esclareceu Gilvanda, ao lado do gerente do Sebrae Guarulhos, Sérgio Gromik, e do gerente do Sebrae São José dos Campos, Paulo Cereda, que atuam nas áreas das cidades do Condemat.

A ideia do programa é estimular, ainda, o empreendedorismo por meio do trabalho das startups ou da criação de empresas de tecnologia e inovação para propor soluções inovadoras aos municípios. O lançamento do GOV.INOVA contou com a participação de representantes das cidades dos CONDEMAT e de membros da Câmara Técnica de Desenvolvimento do consórcio.