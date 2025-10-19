Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 19 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Parceria Público-Privada de obras do Tietê beneficiam 5 cidades da região

Audiências públicas têm o objetivo de detalhar o projeto, esclarecer dúvidas e coletar contribuições da sociedade

19 outubro 2025 - 16h00Por da Região
RIO TIETÊ Obras vão beneficiar cidades da regiãoRIO TIETÊ Obras vão beneficiar cidades da região - (Foto: isabela oliveira/ds)

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), realizará audiências públicas para apresentar e debater o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) voltado à prestação dos serviços de desassoreamento e manutenção dos rios Tietê e Pinheiros.

Cinco cidades da região vão ser beneficiadas com as obras do rio: Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba.

O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (14), em edição extra.

As audiências públicas têm o objetivo de detalhar o projeto, esclarecer dúvidas e coletar contribuições da sociedade antes da publicação do edital final de concessão. A iniciativa integra o Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e busca garantir maior eficiência na gestão hídrica, prevenção de alagamentos e manutenção de dois dos principais cursos d’água da Região Metropolitana de São Paulo.

A sessão presencial será realizada no dia 28 de outubro de 2025 (terça-feira), às 10h, no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), localizado na Avenida do Estado, nº 777, 5º andar, Bom Retiro, São Paulo/SP. Já a audiência virtual ocorrerá no dia 29 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo de São Paulo no YouTube (www.youtube.com/@governosp).

O link de acesso à transmissão, o regulamento, as formas de participação e demais informações sobre o processo serão disponibilizados previamente no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos.

Além do desassoreamento, a PPP inclui serviços de limpeza do espelho d’água, com remoção de resíduos sólidos e vegetação aquática, conservação das margens, manutenção e operação das barragens Móvel e da Penha, dos polders da Marginal Tietê e manutenção do paisagismo nas margens do rio.

Benefícios

O objetivo é promover resiliência climática e reduzir os riscos de enchentes, mantendo continuamente a capacidade de escoamento e armazenamento dos rios Tietê — no trecho entre a Barragem de Ponte Nova e a Barragem de Pirapora — e Pinheiros, entre a restituição da Barragem de Pedreira e sua foz no Rio Tietê, incluindo o Canal Guarapiranga.
Ao longo dos 15 anos de concessão, estão previstos cerca de R$ 9,5 bilhões, sendo R$ 1,7 bilhão em investimentos e R$ 7,76 bilhões em despesas operacionais para combater o acúmulo de sedimentos e promover benefícios duradouros à infraestrutura urbana, ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.

Consulta Pública

A sociedade também pode contribuir participando da consulta pública que segue aberta até o dia 21 de outubro. As sugestões devem ser enviadas para o e-mail desassoreamento@cpp.sp.gov.br. Também será concedido acesso ao Data Room do projeto, onde estarão disponíveis todos os materiais técnicos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Búfalos resgatados no Rio Pinheiros permanecem em haras de Suzano há 20 dias
Região

Búfalos resgatados no Rio Pinheiros permanecem em haras de Suzano há 20 dias

Maria Cândida é presença confirmada no Fórum Regional de Mulheres do Condemat+
Região

Maria Cândida é presença confirmada no Fórum Regional de Mulheres do Condemat+

Professoras de Poá levam pesquisas em educação para congresso nacional na Bahia
Educação

Professoras de Poá levam pesquisas em educação para congresso nacional na Bahia

Conselho da Mulher realiza ação do Outubro Rosa em Ferraz
Região

Conselho da Mulher realiza ação do Outubro Rosa em Ferraz

Mogi desmente Artesp sobre convênio para implantação de pedágio na SP-88
Região

Mogi desmente Artesp sobre convênio para implantação de pedágio na SP-88

Praça da Juventude e Concha Acústica são palco de eventos em Arujá
Região

Praça da Juventude e Concha Acústica são palco de eventos em Arujá