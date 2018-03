Parlamento Jovem recebe inscrições de alunos do Alto Tietê até dia 9 de março

Alunos do Alto Tietê interessados em participar da iniciativa Parlamento Jovem Paulista ainda podem se inscrever e conferir de perto a rotina do Poder Legislativo. Os 47 selecionados pelo concurso serão deputados por dois dias e vivenciarão o dia-a-dia de uma casa legislativa. A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) recebe o projeto de lei escrito pelos candidatos até o dia 9 de março.

Estudantes com idade entre 14 e 21 anos e que estejam cursando o 9º ano do Ensinos Fundamental, Médio ou Técnico podem participar. Para se inscrever, o jovem deve preparar um trabalho na forma de projeto de lei, conforme orientações do manual do candidato (disponível em https://goo.gl/tTvg8n ) e procurar a diretoria da escola em que estuda.

A Alesp divulgará os 47 selecionados em 2 de abril. Nos dias 26 e 27 de abril, os serão recebidos na casa legislativa, passando por eleição dos membros da Mesa Diretora, apreciação e votação de projetos de lei e tramitação nas comissões até o momento em que a proposta se torna lei. Ao final do processo, haverá uma sessão especial do Legislativo dirigida por 47 jovens parlamentares.

Cidade em Jogo

Para aprender mais sobre cidadania e política, os alunos da rede também podem utilizar o game educativo “Cidade em Jogo”, desenvolvido pela Fundação BRAVA e pelo Brazil Institute do Woodrow Wilson Center. Online e gratuito, o jogo simula o processo de tomada de decisões dos prefeitos na escolha de políticas públicas. Para interagir com o game, basta acessar http://cidadeemjogo.org.br/ .

A plataforma ainda oferece uma área restrita ao professor com conteúdos complementares, sugestões de aplicação do game em sala de aula e, ainda, a possibilidade de iniciar uma rodada exclusiva com seus alunos que gera um relatório de desempenho de cada jogador.