Paróquia São Maximiliano Kolbe celebra festa em homenagem a padroeiro

A Paróquia São Maximiliano Kolbe, em Mogi das Cruzes, realizará, entre os dias 18 e 20 de agosto, a 20ª festa em louvor ao seu padroeiro com o tema ‘’Crescendo em Deus – corações ardentes e pés a caminho”, tendo como destaque a devoção e espiritualidade do santo.

Nos três dias, a programação começará com a missa, às 19h30, em que serão abordados temas do cotidiano voltados à união da família e cultivo de seus valores a serviço da sociedade, sobretudo nessa época após o período mais grave da pandemia.

Uma rotina da Paróquia é envolver seus integrantes em assuntos atuais, considerados imprescindíveis para a manutenção da estrutura familiar, atraindo, inclusive, os jovens para as atividades religiosas e proporcionando-lhes a liberdade de questionamento acerca de costumes em novos tempos marcados pela predominância da tecnologia e, muitas vezes, ausência do diálogo.

De sexta a domingo, a tradicional quermesse, depois da missa, será uma das principais atrações, com diversos pratos típicos, incluindo a culinária japonesa, além de jogos e brincadeiras, apresentação do taiko de Mari Nishimura e bingo com prêmios totalizando R$ 1.500,00.

A Paróquia São Maximiliano Kolbe está localizada na Rua Francisco Vaz Coelho, 621, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Mais informações e a programação completa podem ser obtidas pelos telefones 4738-3766 e 98603-6500.