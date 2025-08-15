Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Paróquia São Maximiliano Kolbe celebra festa em homenagem a padroeiro

Haverá missas e novenas, com reza da Coroa de São Maximiliano, às 19h30, seguidas da tradicional quermesse

15 agosto 2025 - 09h22Por Da Região
Paróquia São Maximiliano Kolbe está localizada na Rua Francisco Vaz Coelho, 621, Vila Lavínia, Mogi das CruzesParóquia São Maximiliano Kolbe está localizada na Rua Francisco Vaz Coelho, 621, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes - (Foto: Divulgação)

A Paróquia São Maximiliano Kolbe, em Mogi das Cruzes, realizará até o dia 24 de agosto uma série de atividades para celebrar e homenagear o legado espiritual e missionário do religioso, considerado pelos fiéis um mártir da caridade e símbolo de fé e esperança no município, Alto Tietê e em todo o território nacional.

"São Maximiliano Kolbe: Peregrino de Esperança e Amor, Testemunha do Evangelho" será o tema desse ano, a 22ª Festa, com reflexões pertinentes sobre o preconceito e a paz enquanto caminho para o desenvolvimento e construção de uma sociedade mais justa, sobretudo em tempos de beligerância verificados em várias partes do mundo. 

Haverá missas e novenas, com reza da Coroa de São Maximiliano, às 19h30, seguidas da tradicional quermesse {exceção das atividades recreativas dos dias 18 a 21} com diversos pratos típicos, incluindo a culinária japonesa, além de jogos e brincadeiras, apresentação de taiko e bingo. Cada dia da novena contará com celebrações temáticas, bênçãos específicas e participação de diferentes pastorais. Estão programadas bênçãos especiais para Bíblia, objetos de comunicação, idosos, jovens, terço, profissionais da Educação, rosas, sal e velas.

Uma rotina da Paróquia é envolver seus integrantes em assuntos atuais, considerados imprescindíveis para a manutenção da estrutura familiar, atraindo, inclusive, os jovens para as atividades religiosas e proporcionando-lhes a liberdade de questionamento acerca de costumes em novos tempos marcados pela predominância da tecnologia e, muitas vezes, ausência do diálogo.

No encerramento. dia 24, a paróquia programou procissão e missa, 17 horas, presididas pelo frei Luiz Cláudio de Oliveira. A Paróquia São Maximiliano Kolbe está localizada na Rua Francisco Vaz Coelho, 621, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Mais informações e a programação completa podem ser obtidas pelos telefones 4738-3766 e 98603-6500.

