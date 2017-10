Parque Centenário recebe atração especial em celebração ao Dia das Crianças

Mogi das Cruzes recebe neste fim de semana (sábado e domingo) uma atração especial em comemoração ao Dia das Criaças. É o Mercado Móbile, uma iniciativa, que vai reunir, das 10 às 14 horas, produtos exclusivos com design criativo, como roupas, acessórios e artigos de decoração, todos voltados ao universo infantil. O evento, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e o Coletivo É a Mãe, também contará com atrações musicais, oficinas e opções gastronômicas.

O Mercado Móbile chega ao Parque Centenário com a prerrogativa de que o contato com a natureza é elemento fundamental na formação dos mais jovens. Os pilares da iniciativa são o fomento às economias criativa e sustentável, ao abrir espaço para os pequenos produtores locais e também incentivando o empreendedorismo materno, por meio do Coletivo É a Mãe.

“A ideia do Móbile é oferecer uma programação que consiga acolher a família, assim como suas crianças. Essa edição será realizada no Parque Centenário, possibilitando que os pequenos tenham contato com a natureza e trabalhem seus sentidos ao estarem perto da pureza da terra, da água, das plantas, entre outros. O evento foi acolhido pela Secretaria de Cultura, que vem demonstrando apoio e interesse ao empreendedorismo criativo”, comenta Patrícia Manna Deus, que fundou o Móbile, em 2016, em parceria com Carolina Bloise e Heloize Campos.

Segundo Stella Mani, uma das criadoras do Coletivo É a Mãe, a ideia de trabalhar em parceria com o Móbile está em agregar artistas autorais, tornando o evento cada vez mais atrativo e cultural. “O É a Mãe tem como foco trabalhar com mães empreendedoras e abrir espaço, além de oportunidades, para essas mães, que, assim como nós, tentam conciliar trabalho e maternidade. Já o Móbile, busca promover a produção autoral de artesãos e o consumo consciente. Portanto, além de muito gratificante, tem sido uma experiência muito rica”, acredita.

Um dos destaques desta edição são as oficinas destinadas ao público infantil, nos dois dias de evento. Entre as modalidades oferecidas no sábado (7), estão: Pilates Para Crianças, que será ministrada, das 9h30 às 10 horas, pela instrutora Karla Rodrigues, do Espaço Karla Rodrigues Yoga; Terrário Kids, mediada pelo paisagista Matheus Rogê, das 10 às 11 horas e Yoga Para Crianças, realizada, das 14 às 15 horas, pela instrutora Flor Ferreira.

Já no domingo (8), haverá a oficina de Horta Kids, que será ministrada por Rogê, das 14 às 15 horas; de Fotografia, mediada pelos fotógrafos Lethicia Galo e Willian Ferro, das 15 às 16 horas e de Contação de Histórias, das 15 às 16 horas, realizada pela atriz Waleska Firmino, que é diretora da Cia. Radiophônica de Theatro.

As inscriões para as oficinas devem ser feitas antecipadamente, junto aos organizadores.

O evento também se propõe ajudar quem precisa. Sendo assim, todos estão convidados a participar da doação de brinquedos, roupas e utensillios, que serão revertidos à entidades como a ABRAC, com interface do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

As atrações musicais ficarão por conta de Valéria Custódio, que se apresenta no sábado (7) a partir das 13 horas e Adney Andrade, no domingo (8), também a partir das 13 horas. Ambos possuem repertório voltado à música popular brasileira.

Construído em 2008 para homenagear os cem anos da chegada dos japoneses ao Brasil, o Centenário está localizado na avenida Francisco Rodrigues Filho, s/n, em César de Souza, em Mogi das Cruzes. A entrada é gratuita.

Mais informações podem ser obtidas pelas páginas do Mercado Móbile e do Coletivo É a Mãe no Facebook ou por meio dos e-mails contato@mercadomobile.com.br e coletivoeamae@gmail.com. O telefone e Whatsapp para contato é o 98108-6212.