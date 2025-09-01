Parque Centenário recebe hoje e amanhã apresentações artísticas

Dentro da programação do aniversário de Mogi das Cruzes, o Parque Centenário receberá apresentações artísticas e culturais neste domingo (31/08) e nesta segunda-feira (01/09), sempre a partir das 10h. A programação do domingo terá Oficina de Musicalização (às 10h), a apresentação de teatro O Tangolomango (às 11h30), as apresentações de As Choronas (às 13h) e do DJ Pantera (às 14h), fechando com a apresentação teatral Água Doce (às 16h).

Na segunda-feira, o espaço receberá intervenções circenses (às 10h) e as apresentações Combuca da Judite (às 11h15), Umbigo de Yá Yá (às 12h30) e Júnior Castro e Banda (às 14h). Todas as atividades são gratuitas e a população também poderá aproveitar toda a estrutura do Parque Centenário.

Ainda na segunda-feira (01/09), o Mogi Basquete enfrentará o Bauru, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar, pelo Campeonato Paulista. O clássico do basquete brasileiro começa às 19h e é uma oportunidade para os mogianos apoiarem a equipe que representa a cidade e vem realizando uma boa campanha na competição.

A terça-feira (02/09), a partir das 8h, o Ginásio Tuta receberá o Festival de Vôlei Feminino da Melhor Idade. Já a partir das 13h30, o Casarão do Carmo receberá a Expo Artes e Trovas, que terá um sarau a partir das 18h30. Fechando a programação do dia, o time de vôlei feminino do Mogi Kosmos enfrenta a equipe Silogeu, a partir das 18h, no Ginásio Tuta.

Na quinta-feira (04/09), a partir das 10h, será realizada a audiência pública para Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Na sexta-feira (05/09), a partir das 18h30, será realizado o Roteiro do Patrimônio - Edição Sabaúna, com saída do Theatro Vasques.

O final de semana será fechado no domingo (07/09), com a peça Arigatô...Sayonará, a partir das 20h, no Theatro Vasques. Para acompanhar a apresentação, o público deverá retirar seu ingresso com uma hora de antecedência. (A programação completa está no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes).