Parque Centenário será reaberto ao público nesta sexta-feira

O Parque Centenário da Imigração Japonesa será reaberto ao público nesta sexta-feira (21/02). Ao longo dos últimos dias, o local foi alvo de um mutirão de limpeza e revitalização, executado por equipes de diversas Secretarias Municipais, para sanar os reflexos das fortes chuvas registradas no final de janeiro. Além da necessária zeladoria, o parque também recebeu uma série de melhorias, para que esteja renovado quando voltar a receber frequentadores.

O mutirão foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, que é gestora do espaço, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito. Ao todo, foram mais de 20 funcionários concentrados no local, desde a última quinta-feira.

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria providenciaram a limpeza dos espaços de utilização comum, como pistas de caminhada, bancos, quiosques e demais locais de convivência. O foco foi a remoção completa dos resíduos identificados após o nível das águas baixar. Cuidaram também da pintura em bancos, bebedouros, banheiros e muretas das quadras esportivas e da manutenção em pisos.

Já as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal providenciaram podas corretivas em todas as árvores do local, com a supressão de 13 árvores mortas, para evitar o risco de queda, a limpeza dos galhos baixos e poda de elevação nas trilhas e caminhos de pedestres, além do corte da vegetação no entorno de placas de sinalização.

Por parte da Secretaria de Saúde, quem atuou de forma assídua foi o Centro de Controle de Zoonoses, que verificou e sanou questões relativas à carrapatos, pernilongos e percevejos, tidos como pragas urbanas.

A parte elétrica do parque também recebeu revisão, com atenção especial às luminárias. Assim, lâmpadas inoperantes foram substituídas por novas, para garantir a segurança de todos que utilizam o local.

Também integraram o mutirão os funcionários da Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito, que se dedicaram à revitalização da sinalização do parque, em especial a de solo, tanto na parte interior como no estacionamento.

As chuvas desta semana não causaram danos severos, mas as equipes continuam pelo local, finalizando os serviços de iluminação e a manutenção dos banheiros masculino e feminino. Também está sendo feito o nivelamento das pistas de caminhada, para maior segurança e conforto dos usuários.

O Parque Centenário é um dos atrativos turísticos de Mogi das Cruzes, portanto é o destino escolhido por milhares de pessoas para momentos de descontração, lazer e contemplação da natureza. Aos finais de semana, o local chega a receber de 7 a 8 mil pessoas por dia. O parque recebe manutenção contínua ao longo do ano, com um profissional que atua de forma fixa no local.

São, ao todo, 215 mil metros de área, por onde o público encontra uma fauna de animais silvestres, como capivaras, saguis e aves, além dos gansos e patos, que ficam pelos quatro lagos existentes no local. O ambiente e a arquitetura são inspirados na cultura japonesa, como o torii, um portão associado com templos xintoístas, parte da cultura japonesa, que fica logo na entrada do local, onde o parque possui um museu que retrata a história dos imigrantes japoneses.

O parque também conta quadras esportivas, pista para caminhada, trilhas, playground, quiosques, sanitários e torneiras. Ele está inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê e funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 18h.