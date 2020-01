Parque Ecológico ganhará 20 novos quiosques em 2020

A Prefeitura de Itaquaquecetuba continua o trabalho de revitalização do Parque Ecológico Mário do Canto e deu início a construção de 20 novos quiosques que serão utilizados em breve pelos frequentadores do local.

Cada unidade contará com churrasqueira e pia em um amplo espaço que poderá ser usado pelas famílias todos os dias.

O local também recebeu 900 mudas árvores de diferentes espécies, além de, 30 tipos de orquídeas.

O Parque Ecológico possui uma vasta biodiversidade, com árvores, plantas, flores e animais importantes para o equilíbrio ambiental, por conta disso, a administração tem buscado preservar e melhorar as instalações do local.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Gilson Fidélis, a ideia é que cada vez mais as famílias possam aproveitar o espaço.

“O Parque conta com lagos, pista de caminhada, espaços para as crianças brincarem, locais para prática de esportes ou somente para quem quer relaxar lendo um livro embaixo de uma árvore”, disse Fidélis.

Novidades

Outra novidade para 2020 será a utilização dos pedalinhos no lago e dos triciclos que ficarão à disposição dos frequentadores.