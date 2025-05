Parque Max Feffer recebe 'Flashback no Parque' neste domingo

O Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) será palco para mais uma edição do projeto “Flashback no Parque” neste domingo (25/05), das 13h30 às 17h30.

O projeto, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, ocorre por meio do projeto “Agita Palmares”, que visa fomentar e valorizar a cultura afro-brasileira por meio de atividades como samba, artesanato e empreendedorismo. E

Na edição, o público poderá curtir e dançar ao som de diversos estilos musicais, como pop, rap e black. A festa será comandada pelo Dj Brother Transcontinental, Dj Ricardo Antoni, DJ Agulha, Dj André Barbosa e Dj Alberto Antoni, que prometem agitar a pista com muita energia e nostalgia dos sucessos musicais dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000.

O secretário José Luiz Spitti destacou a importância do “Agita Palmares” na valorização da cultura afro-brasileira em Suzano. “As atividades promovidas contribuem para fortalecer a inclusão e a diversidade sociocultural, além de disseminar e democratizar o acesso à cultura. Por isso, convido todos a prestigiarem mais uma tarde no Max Feffer, com muita música e animação”, afirmou o chefe da pasta.