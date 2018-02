Parque Municipal tem inscrições abertas para visita, com exigência de vacina contra febre amarela

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente realizará neste sábado (24), a partir das 9 horas, a segunda edição de 2018 da tradicional visita monitorada ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Melo Freire - Chiquinho Veríssimo. Assim como aconteceu na primeira visita, realizada em janeiro, as pessoas terão de apresentar a comprovação de vacinação contra a febre amarela para participar do passeio.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que a exigência da vacina tem como objetivo garantir a segurança dos participantes e fará parte de todas as visitas ao local daqui para frente. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 4798-5959, são gratuitas e limitadas a 120 pessoas, que é a capacidade máxima de público do parque para eventos do tipo.

A programação inclui a recepção das pessoas, uma palestra sobre o ecossistema da reserva e em seguida a trilha, que é percorrida com o apoio de monitores. A trilha é considerada de média complexidade e os participantes podem ver algumas das 300 espécies nativas de vegetação existentes no parque, algumas curiosas, como as microrquídeas. Além disso, com um pouco de sorte, também é possível avistar animais.